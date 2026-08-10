La Junta da por extinguido el incendio de Veguellina (León) que comenzó el 29 de julio

Un vecino observa un incendio forestal, en Veguellina (León) el pasado 31 de julio. - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio que afectó a la zona de Veguellina, localidad perteneciente al municipio de Villafranca del Bierzo (León), que se inició el pasado 29 de julio y llegó a alcanzar el índice de gravedad potencial 2 (IGR-2), ya que provocó la evacuación de cinco localidades.

El parte de incendios forestales de la Junta de Castilla y León publicado en la tarde de este domingo informa de la extinción de este incendio a las 17.50 horas.

Las llamas se iniciaron a las 17.30 horas del 29 de julio y ese mismo día la situación se declaró como IGR-2, ya que se evacuó una primera localidad, Prado de la Somoza, a la que se unieron posteriormente Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo y San Pedro de Olleros.

La situación comenzó a mejorar en los días siguientes, cuando el índice de gravedad descendió a cero y así el 31 de julio comenzaron a poder regresar a sus domicilios las en torno a 300 personas desalojadas. El incendio sufrió una reproducción en la jornada del 3 de agosto, lo que motivó la elevación del IGR de nuevo a 1, pero en pocas horas se pudo contener la situación.

Ya el sábado 8 de agosto la Junta de Castilla y León informó de que el incendio se encontraba controlado, y en la tarde del domingo quedó extinguido.

Por el momento no se han confirmado las causas que originaron las llamas ni la superficie afectada, aunque el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa situó en 1.400 las hectáreas calcinadas.