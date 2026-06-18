La Junta da los primeros pasos para las cuentas de 2027 con base en las 324 medidas del pacto entre PP y Vox

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha ordenado el inicio de los trabajos para la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y de la Ley de Medidas que lo acompaña, unas cuentas que tendrán como base las 324 medidas del acuerdo de gobierno suscrito entre el PP y Vox.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el objetivo de la Administración autonómica de cara a estas cuentas es cumplir con los plazos marcados en el Estatuto de Autonomía y registrar en las Cortes el proyecto de presupuestos de Castilla y León antes del 15 de octubre para su posterior debate y aprobación en las Cortes dentro de este año 2026, de modo que entren en vigor el 1 de enero.

Fernández Carriedo ha explicado que "el referente que se tiene que tomar de base para hacer el proyecto de presupuestos es el acuerdo de gobierno, el discurso de investidura y el programa de gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León".

Así, ha destacado que se trata de "un programa de 324 medidas" y que la labor actual se ha centrado en "traducir ese programa de gobierno a cifras, a números y a presupuesto", un proceso que exige de esfuerzo para lograr "unas cuentas equilibradas donde encajen los ingresos y los gastos".

A estos efectos, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha "de forma inmediata" cuatro tareas específicas para la tramitación administrativa del documento. En primer lugar, se iniciará el cálculo del escenario de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos, por lo que la Consejería de Economía y Hacienda se ha dirigido a los diferentes departamentos para que estimen las previsiones en su ámbito de competencias, especialmente en lo relativo a transferencias finalistas, fondos europeos o ventas.

Asimismo, este escenario prevé incorporar las cifras provisionales de las entregas a cuenta del Modelo de Financiación Autonómica que comunique el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, habitualmente celebrado a finales de julio.

En segundo lugar, según ha detallado Fernández Carriedo, se procederá a la redacción de los textos articulados de los anteproyectos de la Ley de Presupuestos y de la Ley de Medidas. Para ello, se ha solicitado a todas las consejerías la remisión de sus propuestas normativas con rango de ley en materia presupuestaria, financiera y administrativa.

Una vez que se encuentre consolidado el texto del Anteproyecto de Ley de Medidas, la Junta lo remitirá para su correspondiente dictamen al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de Castilla y León, de acuerdo con la normativa vigente.

Como tercera tarea, el Ejecutivo autonómico elaborará el escenario macroeconómico de Castilla y León, el cual servirá de marco de referencia para aprobar el Límite de Gasto No Financiero --'Techo de gasto'-- y los estados numéricos del presupuesto. Este escenario contempla elementos esenciales como la evolución previsible del PIB, el escenario de déficit, la evolución del presupuesto, la previsión de empleo y el nivel de deuda estimado para el próximo ejercicio.

El portavoz ha confiado en que el Techo de Gasto se pueda presentar en las Cortes hacia finales de septiembre o primeros de octubre para su aprobación previa a la recepción del proyecto presupuestario general.

Finalmente, la cuarta instrucción corresponderá a la definición de la aplicación para 2027 del eje de rebajas de impuestos contemplado en el acuerdo de gobierno y detallado en la sesión de investidura.

Carriedo ha puesto como ejemplo la rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para todos los contribuyentes mediante la reducción del tipo mínimo, que plantea una bajada total de un punto a lo largo de la legislatura a razón de un "0,25 por ciento cada año", porcentaje que se incorporará ya en este primer ejercicio, a lo que ha sumado otras medidas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria o las ayudas para la obtención del carné de conducir.