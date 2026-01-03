La Junta declara la alerta por fenómenos meteorológicos adversos en Ávila, Segovia y Soria por previsión de nevadas

Imagen de recurso de un vehículo que atraviesa la jornada invernal de Castilla y León. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta por fenómenos meteorológicos adversos en las provincias de Ávila, Segovia y Soria ante la previsión de nevadas desde la tarde de este sábado con fecha de finalización aún por definir ya que que dependerá de la evolución de las condiciones previstas.

La Junta informa que la entrada de un frente muy frío en la península Ibérica, producto de la interacción de la borrasca 'Francis' con otros frentes, provocará precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas del sur y este de Castilla y León, especialmente en las zonas afectadas por la alerta, con posible desarrollo de heladas generalizadas.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de la nieve y las bajas temperaturas, con especial atención a las personas de mayor edad y a los menores, además de aconsejar consultas sobre tráfico, meteorología y estado de carreteras antes de iniciar desplazamientos.

En este contexto, las autoridades han señalado a la importancia de revisar los vehículos antes de salir a la vía pública, incluidos frenos, neumáticos y sistemas de iluminación, así como llevar cadenas y ropa adecuada para condiciones de frío intenso, con el objetivo de reducir riesgos asociados a las nevadas y garantizar la seguridad de quienes circulen por las zonas afectadas.

La Junta ha recordado, asimismo, que se puede consultar información actualizada sobre las condiciones meteorológicas, las restricciones de tráfico y las recomendaciones oficiales a través de los canales institucionales de comunicación y los servicios de emergencia autonómicos.