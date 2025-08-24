Declaran dos nuevos incendios forestales de gravedad 2 en Molinaseca y Garaño (León)

La Junta declara dos incendios forestales de gravedad 2 en Molinaseca y Garaño (León)- JCYL

LEÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en dos incendios que se han originado este domingo, 24 de agosto, en las localidades leonesas de Garaño y Molinaseca, en las comarcas de La Magdalena y Ponferrada, respectivamente.

Según información de la plataforma de incendios Inforcyl recogida por Europa Press, el fuego de Garaño se ha originado a las 14.04 horas de este domingo, mientras que el de Molinaseca ha empezado a la 16.00 horas, ambos por causas que se investigan.

En el caso de ambos incendios forestales el Ejecutivo autonómico ha declarado el nivel 2 al existir situaciones que "podrían comportar grave riesgo para la población y bienes de naturaleza no forestal".

En las labores de extinción se encuentran en este momento más de 15 medios aéreos y terrestres, entre ellos tres helicópteros.