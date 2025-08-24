Evacuadas cinco localidades ante el avance de los incendios de Molinaseca y Garaño (León)

Otras cinco localidades leonesas han tenido que ser evacuadas debido ante el avance del incendio de Fastar

LEÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El avance de los incendios forestales de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 que se han declarado este domingo en las localidades de Garaño y Molinaseca, en la provincia de León, han obligado a las autoridades a desalojar cinco pueblos cercanos.

En concreto, los municipios evacuados por el fuego de Garaño son Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna. Por su parte, el incendio forestal de Molinaseca ha obligado a evacuar la localidad cercana del mismo nombre, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

De igual manera, el avance del incendio declarado en Fasgar, que se declaró el pasado 8 de agosto en la comarca de La Magdalena, también ha motivo el desalojo de las localidades de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio del Puente.