Junta declara Situación Operativa 1 del Infocal en CyL

Cartel informativo con la declaración de la Situación Operativa 1. - JCYL

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado la Situación Operativa 1 del Infocal en Castilla y León ya que se están registrando en la Comunidad varios incendios y se puede dar el caso y pueden verse gravemente afectados bienes forestales o levemente la población o bienes no forestales.

Asimismo, esta situación se declara ante simultaneidad de incendios forestales o concentración espacial con Índice de Gravedad de Peligro 0 o 1.

Según los datos del Incendios de Castilla y León, Inforcyl, actualmente hay dos incendios en la Comunidad, en Retortillo de Soria, procedente del fuego iniciado en La Mierla (Guadalajara) y en la localidad segoviana de Brieva, que están en nivel IGR2.

Eb el caso de Segovia, ha sido necesario desalojar a ochos municipios y cortar al tráfico las carreteras provinciales de cortadas al tráfico tres carreteras provinciales SG-P-2222, de Turégano a Torrecaballeros; la SG-V-2362 y la SG-V-2366.

Asimismo en el caso de Soria, el fuego procedente de La Mierla ha obligado a desalojar a los vecinos de Barcones y a coordinar con el Ayuntamiento el desalojo en situación especial de los ganaderos del municipio.