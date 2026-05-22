La Junta defiende haber actuado "de forma anticipada" y que ha reforzado el operativo antiincendios

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha asegurado que ha actuado "de forma preventiva y anticipada" ante la previsión meteorológica adversa prevista para los próximos días en materia de incendios y que ha adoptado medidas "concretas" para el "refuerzo del operativo".

Fuentes del departamento, ha asegurado a Europa Press que se ha activado un aviso "interno específico" para el operativo de incendios ante la posible aparición de tormentas secas, aparato eléctrico, altas temperaturas y humedades relativas muy bajas derivadas de la situación atmosférica prevista, con una DANA situada al noroeste peninsular. Unas previsiones realizadas por la Unidad de Planificación y han permitido adaptar el operativo con antelación.

Como consecuencia de estas previsiones, las mismas fuentes confirman que ya se han adoptado "medidas concretas" de refuerzo del operativo.

Así, ha citado el incremento en el número de guardias en el oeste de la Comunidad, especialmente en León, Zamora y Salamanca, donde se prevén los fenómenos más adversos. También se han movilizado medios aéreos con sus cuadrillas helitransportadas y cuadrillas terrestres en las zonas de mayor riesgo previsto, además de mantener al resto de provincias en situación de vigilancia permanente y preparadas para actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia o desplazamiento de medios entre territorios.

La Junta ha recordado que para "reforzar y organizar" el operativo "no es necesario declarar formalmente una época de peligro medio o alto". "El operativo puede adaptarse técnicamente a las condiciones meteorológicas concretas en cada momento sin necesidad de activar automáticamente medidas extraordinarias o restricciones generales", han matizado.

"La declaración formal de Peligro Medio o Alto lleva aparejadas algunas limitaciones o paralizaciones de numerosas actividades laborales y económicas en el medio rural. Con la información técnica disponible actualmente, la Junta considera que no existe una situación continuada extrema que justifique adoptar restricciones generalizadas que afectarían a trabajos agrícolas, forestales y otras actividades propias de esta época del año, con importantes consecuencias económicas para el medio rural", han argumentado desde la Consejería.

Las medidas adoptadas, puntualiza la Consejería, responden a los criterios técnicos habituales para situaciones de tormentas secas y riesgo de igniciones, tales como reforzar la vigilancia, anticipar medios, acelerar el despacho de recursos y garantizar una respuesta rápida y contundente ante cualquier conato. "El objetivo prioritario es actuar con la máxima rapidez en el primer ataque para evitar incendios de gran magnitud", ha añadido.

"La Junta insiste en que todas las decisiones se están tomando desde criterios estrictamente técnicos, proporcionales a la situación real prevista y con seguimiento permanente de la evolución meteorológica. En caso de que las condiciones empeorasen o evolucionasen hacia un escenario de mayor gravedad, se adoptarían inmediatamente las medidas adicionales que fueran necesarias", ha subrayado para recordar que el operativo de incendios forestales "está activo durante todo el año, y en estos momentos ya está casi al cien por cien de su totalidad".