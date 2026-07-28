La Junta defiende la protección de la Pirámide de los Italianos y carga contra la "agenda ideológica" del Gobierno

Archivo - Vista del exterior de la Pirámide de los Italianos, en el Puerto del Escudo, a 29 de febrero de 2024, en Burgos, Castilla y León (España) - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha defendido la conservación, protección y puesta en valor de la Pirámide de los Italianos, en la provincia de Burgos, que posee un "valor histórico, arquitectónico y paisajístico indiscutible", motivo por el que ha cargado contra la decisión del Gobierno de incorporar este monumento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha acusado al Ejecutico central de pretender utilizar el patrimonio histórico "como un instrumento al servicio de su agenda ideológica".

En este sentido, la Administraciójn autonómica ha asegurado que garantizará que cualquier actuación sobre este Bien de Interés Cultural (BIC) se ajuste "estrictamente" a la legislación y a los criterios técnicos.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha asegurado que velará porque cualquier intervención sobre este monumento cuente con las autorizaciones e informes técnicos preceptivos, todo ello a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La Administración autonómica ha recordado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que la Pirámide de los Italianos está declarada Bien de Interés Cultural y dispone de un régimen específico de protección, por lo que ha advertido de que cualquier actuación que afecte a sus valores patrimoniales deberá ajustarse a la normativa vigente.

En este sentido, ha defendido que la protección del patrimonio "no puede quedar sometida a decisiones arbitrarias ni a planteamientos políticos ajenos a los procedimientos legalmente establecidos".

Asimismo, la Junta ha sostenido que el monumento posee un "valor histórico, arquitectónico y paisajístico indiscutible" al constituir un conjunto singular vinculado a un episodio concreto de la historia europea del siglo XX y un testimonio material que permite "comprender, estudiar y explicar el pasado", por lo que ha incidido en que su protección responde a la obligación de preservar un bien "único" integrado en el patrimonio histórico de Castilla y León.