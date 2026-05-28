La Junta defiende que Sacyl y Hospital El Bierzo han "cumplido el protocolo" tras hallarse documentos en un contenedor

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Hospital del Bierzo y Sacyl han actuado "conforme al procedimiento y a la norma" en la gestión de los documentos sanitarios hallados en un contenedor, según recoge el informe de la adjudicataria, que ahora buscará responsabilidades en una empresa subcontratada encargada de la destrucción final de los residuos.

Así lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que lo que va a hacer ahora la empresa adjudicataria es buscar la responsabilidad de esta situación "fundamentalmente en torno a una empresa subcontratada que tenía la tarea última de destrucción de estos residuos y por tanto actuar en relación con este asunto".

"El informe es claro en ese sentido, Sacyl y el hospital han actuado conforme al procedimiento y a la norma" y la empresa "va a intentar repercutir el impacto de esas dificultades en la empresa que ha elegido como subcontratista de una parte del mismo". "Esta es la situación en este momento", ha concluido.