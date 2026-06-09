La Junta desaconseja "perseguir" a animales con el coche tras viralizarse un vídeo de un oso cerca de Cistierna

Vídeo en el que aparece un oso en una carretera de la provincia de León criticado por la Junta de Castilla y León. - 'X'

LEÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha desaconsejado "perseguir" a fauna silvestre con los coches para observala de cerca o grabarla, después de hacerse popular en la red social 'X' un vídeo grabado en la carretera N-621, entre Cistierna y Santa Olaja de la Varga (León), en el que se puede ver a un oso que cruza la calzada y la recorre durante unas decenas de metros.

El vídeo, en su publicación en la cuenta @AltRightEspan ha tenido hasta la tarde de este martes más de 172.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta'. En el mismo, grabado desde un vehículo, se ve como un oso corre por el arcén de la carretera antes de meterse en la calzada, momento en el que el coche que había detenido la marcha continúa circulando unos metros por detrás del animal.

Tras recorrer unas decenas de metros, el plantígrado abandona la calzada y vuelve a adentrarse en el monte a través de lo que parece una pequeña finca particular.

La Junta de Castilla y León, a través del perfil @NaturalezaCyL ha replicado el mensaje y ha comentado que "ésto es precisamente lo que no debe hacerse con la fauna silvestre: perseguirla con el coche para observarla de cerca".

Además, añade que esta situación genera estrés a los animales, provoca reacciones que "pueden ser imprevisibles" y está prohibido por ley ya que puede generar situaciones peligrosas para la circulación.

El vídeo está grabado en la carretera N-621, entre el término municipal de Cistierna y el desvío a la localidad de Santa Olaja de la Varga.