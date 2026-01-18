La Junta desactiva la situación 1 del Plancal en Ávila al mejorar las condiciones meteorológicas

Archivo - Nieve en la carretera - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha firmado la desactivación del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) a las 10.00 horas de este domingo, 18 de enero, al mejorar las condiciones meteorológicas que motivaron su activación el sábado 17 de enero a las 9.00 horas.

No obstante, continúan desplegados los medios necesarios para garantizar el mantenimiento de la red viaria y la seguridad de bienes y personas, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, siete quitanieves del operativo de vialidad invernal de la Junta de Castilla y León trabajan en la red viaria autonómica, Tres en la zona de Ávila, dos en Navalmoral y otros dos en El Barco-Gredos.

En este contexto, Hernández ha agradecido el esfuerzo y labores realizadas por todos los responsables y trabajadores de las distintas administraciones implicadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, efectivos y voluntarios de Protección Civil.

Igualmente, la Delegación Territorial de la Junta recomienda circular con precaución por la presencia de placas de hielo y consultar la información actualizada sobre el estado de las carreteras antes de viajar, a través del teléfono de información para carreteras de la red autonómica en la provincia (920 25 18 89, con atención de lunes a domingo de 07.30 a 20:00 horas) y la web de consulta https://112.jcyl.es/web/es/informacion-trafico-carreteras.ht... y https://servicios.jcyl.es/InviPublica/