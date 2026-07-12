La Junta desarrolla más de 35 iniciativas para reforzar el operativo Infocal en el marco del proyecto europeo Atempo

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha desarrollado más de 35 iniciativas desde el año 2024 para fortalecer el operativo de prevención y extinción de incendios forestales Infocal dentro del proyecto europeo Interreg Atempo, un programa de cooperación transfronteriza con Portugal para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia mediante "la mejora de infraestructuras, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de los profesionales y la coordinación entre administraciones".

Según ha expresado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, Ángel Sánchez, ha participado esta semana por videoconferencia en la jornada de conclusiones del proyecto Atempo, celebrada en Oporto, Portugal.

Entre otras actuaciones, Sánchez ha destacado la mejora de la operatividad de varias bases de medios aéreos y terrestres, como las de Vivinera (Zamora), Barco de Ávila (Ávila), Cueto (León) o Pedralba de la Pradería (Zamora); la incorporación de sistemas de detección y monitorización satelital de incendios; el desarrollo de una plataforma tecnológica para el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones para los profesionales del operativo y la instalación de sistemas fotovoltaicos en distintas infraestructuras.

El proyecto también ha desarrollado un programa específico de formación y preparación del operativo, con simulacros de incendios forestales en zonas transfronterizas, como los celebrados en El Maíllo y Vivinera; jornadas prácticas sobre la organización del Puesto de Mando Avanzado en grandes incendios forestales; cursos especializados para técnicos sobre análisis y planificación de incendios; prácticas de sectorización y dirección de grandes incendios, reuniones de análisis de campañas anteriores y jornadas sobre el proceso de mejora del operativo Infocal, además de actividades de divulgación dirigidas a profesionales y medios de comunicación.

Asimismo, el proyecto ha impulsado actividades de divulgación y sensibilización, la elaboración de material técnico y audiovisual para mejorar la formación y la difusión de las buenas prácticas en la prevención y extinción de incendios forestales.

El proyecto Atempo forma parte del Programa Interreg Poctep 2021-2027 y cuenta con una inversión global de 4,87 millones de euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder al 75 por ciento y la Junta de Castilla y León para mejorar la prevención y la gestión de los incendios forestales en el espacio transfronterizo.