La Junta despliega a 312 profesionales sanitarios en zonas próximas a los puntos de observación

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León desplegará este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, un dispositivo especial en Atención Primaria con 312 profesionales sanitarios, de los que 162 son médicos y 150 personal de enfermería.

A todos estos efectivos se sumarán, además, los profesionales de la Gerencia de Emergencias Sanitarias (soportes vitales y helicópteros), y los servicios de Urgencias Hospitalarias, que conforman una de las redes más potentes de España para la atención a las urgencias y emergencias.

El despliegue en los Puntos de Atención Continuada próximos a los puntos de observación más importantes estarán en Ávila, 5 médicos y 5 enfermeras; Burgos, 14 y 14; León, 23 médicos y 23 personal de enfermería; El Bierzo, 5 y 4; Palencia, 15 y 12; Salamanca, 23 y 23; Segovia, 16 y 16; Soria, 9 médicos y 8 enfermeras; Valladolid Oeste, 21 y 18; Valladolid Este, 24 y 20; y Zamora, 7 y 7.

La planificación se ha desarrollado a partir de la información facilitada por las distintas áreas de salud sobre los puntos de observación previstos, las previsiones de afluencia y la cobertura proporcionada habitualmente por los PAC y centros de guardia de referencia.

En toda la Comunidad se han identificado 74 puntos de visualización, algunos con previsión de asistencia especialmente elevada. aunque el análisis realizado por los técnicos pone de manifiesto que los principales sitios disponen de cobertura asistencial próxima a través de la red de Atención Primaria de Sacyl, lo que asegura una respuesta rápida.

Además,se han programado refuerzos específicos en aquellos dispositivos situados en las zonas de mayor afluencia con la incorporación como refuerzo de 42 profesionales de medicina y 45 de enfermería adicionales.

Junto a las medidas adoptadas por Sacyl, diversos ayuntamientos y entidades organizadoras han previsto dispositivos complementarios de carácter preventivo y sanitario, incluyendo ambulancias, puestos sanitarios, recursos de Protección Civil, Cruz Roja y otros mecanismos de apoyo.