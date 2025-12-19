La Junta destaca el aumento del 47% en recursos de Acción Exterior esta legislatura hasta alcanzar los 32 millones

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su visita a Astorga (León), donde se ha reunido con representantes de Cáritas y de Manos Unidas. - JCYL

LEÓN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha manifestado este viernes la importancia de la presencia de Castilla y León en Europa y ha destacado que en la actual legislatura la Junta ha incrementado los recursos a las políticas de Acción Exterior en un 47 por ciento, destinando cerca de 32 millones de euros a esta área.

Asimismo, ha apuntado que este incremento presupuestario prevé tener continuidad de cara a la próxima legislatura y ha puntualizado que en el presente ejercicio la Administración autonómica ha dedicado nueve millones de euros a la Acción Exterior.

En este contexto, el consejero ha explicado que esta inversión ha permitido atender a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, reforzar los vínculos con Portugal y la Unión Europea, además de mantener un compromiso "firme" con la cooperación internacional, centrada en los colectivos más vulnerables y en la promoción de derechos básicos como alimentación, educación, salud, vivienda y acceso al agua potable.

En este sentido, se ha referido al impulso del IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa 2025-2028, con programas de apoyo a quienes se encuentran en situaciones socioeconómicas o sanitarias vulnerables; mantenimiento y reformas de sus sedes y programas de retorno como 'Pasaporte de Vuelta' o 'Volver a Castilla y León'.

Con estas medidas la Administración autonómica pretende garantizar la cercanía y el respaldo a los castellanos y leoneses allí donde residen, consolidando su vinculación con la Comunidad y favoreciendo el retorno y la reintegración de los ciudadanos. En la presente anualidad la Consejería de la Presidencia ha destinado más de 2,1 millones de euros a este propósito, con un incremento del 145 por ciento respecto a 2022.

RELACIÓN CON PORTUGAL Y LA UE

La relación con Portugal y la Unión Europea ha sido "especialmente relevante" para la Comunidad, con proyectos que mejoran la cooperación administrativa entre instituciones regionales, dinamizan la zona de la Raya y forman a profesionales en materia de acción exterior, al tiempo que se promueve la sensibilización sobre asuntos europeos entre la ciudadanía de Castilla y León.

La partida económica destinada a estas políticas se ha incrementado un cien por cien en esta legislatura, hasta llegar a los 800.000 euros este año.

Por último, en el ámbito de la cooperación internacional, la Junta ha implementado los objetivos del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2023-2026 y ha apoyado intervenciones humanitarias y de desarrollo en numerosos países, principalmente en América y África.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Estas acciones han incluido proyectos para mejorar grandes infraestructuras, microproyectos locales, programas de educación, fomento del voluntariado y becas de formación en cooperación, con el fin de fortalecer las capacidades de las comunidades más desfavorecidas desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres y una visión a largo plazo. En concreto, la Junta ha destinado seis millones de euros en 2025 a la Cooperación Internacional, con un aumento del 25 por ciento desde el inicio de la legislatura.

Luis Miguel González Gago se ha pronunciado de este modo en Astorga (León), donde ha mantenido una reunión con la presidenta de Cáritas Diocesana de Astorga, María Inmaculada del Peso; el coordinador de Manos Unidas, Lucas Bolado y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto.

El consejero ha valorado el hecho de conocer de primera mano el trabajo de estas organizaciones y ha subrayado el compromiso, compartido por la Junta, con la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos humanos: "Esta visita reconoce a las personas que desarrollan su proyecto vital en municipios como Astorga, motores de la economía y la solidaridad de su entorno y refuerza la cercanía de la Junta con nuestra ciudadanía y con quienes más lo necesitan", ha declarado.

COLABORACIÓN CON CÁRITAS Y MANOS UNIDAS

Además, ha resaltado la trayectoria de colaboración con Cáritas y Manos Unidas, organizaciones a las que la Junta de Castilla y León ha apoyado con más de 310.000 y 500.000 euros respectivamente esta legislatura. Gracias a esta colaboración, ambas ONGs han podido financiar proyectos de desarrollo, cooperación y acción humanitaria en todo el mundo, así como iniciativas de educación, sensibilización y voluntariado en Castilla y León.

Finalmente, González Gago ha reiterado que la acción exterior de la Junta refleja su "firme apuesta" por la ciudadanía en el exterior, la solidaridad internacional y la cooperación europea y transfronteriza.