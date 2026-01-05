La Junta destaca el crecimiento sostenible y estable del empleo y la reducción de la brecha de género

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha destacado el crecimiento sostenible y estable del empleo, que ha sumado 56 meses consecutivos en el descenso del paro en términos interanuales; la reducción de la brecha de género y el "dinamismo" en la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

A esto ha añadido la cohesión social y territorial en la evolución de los datos del paro que, según ha destacado también, ha caído en las nueve provincias de Castilla y León en comparación con el año anterior, con especial incidencia en Salamanca y en Zamora, con descensos del 7,23 y el 6,34 por ciento, respectivamente.

Blanco ha constatado el "positivo" balance en todos los sectores económicos y productivos, "de forma notable en los sectores de la construcción y de la agricultura", junto al incremento en la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales --Castilla y León ha ganado 15.225 afiliados en 2025 hasta los 994.923 ocupados-- y en la contratación indefinida.

Por otro lado, ha explicado que el incremento del paro respecto al mes anterior --ha crecido un 0,40 por ciento-- corresponde a la "estacionalidad típica en este mes" en Castilla y León que ha vinculado especialmente al sector de la construcción. Dicho esto, ha precisado que el aumento del desempleo ha sido "significativamente inferior" a la media del 1,22 por ciento de los últimos años, lo que significa que el mercado laboral autonómico "está resistiendo de mejor manera la estacionalidad y el enfriamiento" de la economía.