La Junta destaca la subida de la población activa y la capacidad para generar empleo suficiente para bajar el paro

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, analiza los datos de la EPA - JCYL

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha destacado la capacidad de la Comunidad Autónoma para incorporar más personas al mercado laboral y generar al mismo tiempo empleo suficiente para reducir el paro, como constatan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026.

Esta es la principal conclusión del gerente del ECyL tras analizar los datos de la EPA correspondientes al periodo abril-junio cuando la población activa aumentó un 2,02 por ciento, el doble que la media, hasta las 1.155.400 personas; la ocupación creció un 2,76 por ciento hasta las 1.058.700 personas --2,18 por ciento en España-- y el paro cayó un 5,51 por ciento ---7,87 por ciento en el resto del país-- hasta los 96.700, con una tasa de desempleo del 8,37 por ciento, 1,5 puntos por debajo de la media.

"Castilla y León crea empleo, reduce el desempleo y aumenta la población activa", ha reiterado Blanco que ha calificado de "muy positivo" el aumento de la población activa, "el mayor registrado en un segundo trimestre desde el año 2003". A esto ha añadido que el incremento del número de ocupados también ha sido el segundo mayor de toda la serie histórica para un segundo trimestre y ha destacado que Castilla y León acumula 13 trimestres consecutivos por encima del millón de personas con empleo.

En un análisis pormenorizado de los datos, el gerente del ECyL ha subrayado "el dato especialmente positivo" del empleo femenino y ha explicado que 16 de cada 28 nuevos empleos son de mujeres "lo que supone aproximadamente que el 60 del incremento total de esta ocupación es en este sector en el empleo femenino", ha enfatizado.

No obstante, el gerente del ECyL ha vuelto a apelar a la prudencia en un contexto económico marcado por incertidumbres internacionales y nacionales y ha explicado que el objetivo pasa por consolidar la evolución "y por seguir impulsando la actividad económica, reforzar la cualificación de las personas trabajadoras, facilitar la incorporación de nuevos activos al mercado laboral y continuar conectando las necesidades de las personas con las capacidades de las empresas".