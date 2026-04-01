La Junta destina 1,9 millones a digitalización y custodia de historias clínicas en el Complejo de Zamora

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un gasto de 1.985.729 euros para el servicio de gestión, digitalización y custodia del archivo de historias clínicas (activo y pasivo) del Complejo Asistencial de Zamora.

Con un plazo de ejecución de cuatro años, este servicio viene determinado ante el incremento de la documentación clínica, que dificulta el almacenamiento de la misma y requiere el transporte de las historias físicas desde el archivo central a los centros a los que presta asistencia.

Este servicio de digitalización soluciona el problema de almacenamiento y garantiza el mantenimiento del proceso de integración en un solo archivo y bajo un número de historia.

El archivo físico de las historias clínicas del Complejo Asistencial de Zamora, que se estima que en la actualidad tiene un volumen de 260.470 expedientes personales, se encuentra ubicado en las dependencias del Hospital Virgen de la Concha, Hospital de Benavente, Centro de Especialidades de Benavente, Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial y el Centro de Salud de Tábara.

Durante todo el proceso de digitalización deberá garantizarse el control de calidad de los procesos realizados y sus resultados. Así, la empresa adjudicataria realizará un control diario sobre la digitalización y la integración de las imágenes digitalizadas mediante un muestreo aleatorio de documentos digitalizados.

Además, Sacyl realizará mensualmente un control de calidad sobre la documentación digitalizada mediante otro muestreo aleatorio, para corregir los posibles errores que se detecten.

El sistema incluye la puesta a disposición del Complejo Asistencial de Zamora de todos los elementos de software y hardware necesarios para el proceso de digitalización, incluido un gestor documental, con el fin de facilitar el modelo de integración con el software general de historia clínica electrónica de Sacyl.