La Junta destina 20,85 millones para incorporar 263 jóvenes al campo y modernizar 87 explotaciones

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VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha resuelto un nuevo lote de ayudas por importe de 20,85 millones de euros destinado a facilitar la incorporación de 263 jóvenes agricultores y ganaderos y financiar 87 planes de mejora vinculados a estas primeras instalaciones.

En concreto, la nueva resolución concede 17,56 millones de euros para el establecimiento de jóvenes agricultores y otros 3,29 millones para inversiones en planes de mejora.

Con esta resolución y la aprobada a finales de julio, la Administración autonómica alcanza ya las 861 ayudas a la primera instalación y los 268 planes de mejora.

En total, se han resuelto 1.129 expedientes y se han concedido 68,98 millones de euros: 57,43 millones para la incorporación de jóvenes y 11,55 millones para la modernización de explotaciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado que esta segunda resolución refleja el compromiso asumido con el sector para agilizar la convocatoria, reducir la incertidumbre de los solicitantes y permitir que los nuevos profesionales puedan poner en marcha cuanto antes sus proyectos.

"No queremos que un joven que ha decidido hacerse agricultor o ganadero tenga que esperar indefinidamente para saber si puede comenzar su proyecto. Estamos resolviendo, movilizando recursos y convirtiendo los compromisos en ayudas concretas", ha señalado.

La convocatoria, cuyo presupuesto fue elevado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de 100 a 115 millones de euros, tiene como objetivo acelerar el relevo generacional y favorecer la creación de explotaciones profesionales, modernas y económicamente viables.

Tras las resoluciones tramitadas hasta septiembre, las ayudas de primera instalación acumulan 65,81 millones de euros de gastos de instalación, respaldados con 57,43 millones de ayuda pública. Los planes de mejora vinculados alcanzan, por su parte, una inversión auxiliada acumulada de 19,08 millones de euros, con 11,55 millones concedidos.

Pino ha subrayado que el relevo generacional constituye una "prioridad estratégica" para Castilla y León, porque de él dependen la continuidad de las explotaciones, la actividad económica de los pueblos y la capacidad de la Comunidad para seguir produciendo alimentos.

"Necesitamos que más jóvenes apuesten por la agricultura y la ganadería como proyecto de vida y empresarial. De ello depende la capacidad de nuestro sector para seguir generando empleo, riqueza y oportunidades en las próximas décadas. Sin relevo generacional no hay futuro agrario", ha afirmado.

También ha señalado que el Ejecutivo autonómico considera esencial que la incorporación vaya acompañada de inversiones que permitan modernizar, ganar eficiencia y consolidar los nuevos proyectos empresariales, de ahí la importancia de los planes de mejora asociados.

NUEVAS INCORPORACIONES

La nueva resolución alcanza a las nueve provincias de la Comunidad. Burgos, con 71 nuevas incorporaciones, León, con 67, y Salamanca, con 56, concentran el mayor número de jóvenes beneficiarios de este segundo lote.

En planes de mejora se resuelven otros 87 expedientes: Burgos, con 31; Salamanca, con 18, y León, con 15, concentran el mayor número de proyectos financiados en este segundo lote.

En términos acumulados, las dos resoluciones suman ya 1.129 expedientes entre primeras instalaciones y planes de mejora en el conjunto de Castilla y León.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental continuará resolviendo los expedientes pendientes con el objetivo de alcanzar la máxima ejecución posible del presupuesto de la convocatoria, ampliado de 100 a 115 millones de euros.

Pino ha incidido en que la política de relevo generacional no puede terminar el día en que un joven recibe la ayuda de incorporación, un punto en el que ha remarcado que el objetivo debe ser crear las condiciones para que permanezca en la actividad, consolide su explotación, pueda invertir y obtenga una renta suficiente de su trabajo.

El consejero ha recordado además que los beneficiarios pueden percibir un anticipo del 60 por ciento de la ayuda de incorporación una vez recibida la resolución y acreditado el inicio de las actuaciones previstas en el plan empresarial, facilitando así liquidez en una de las fases más exigentes del proyecto.