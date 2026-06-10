La Junta destina 2,4 millones a la prevención y extinción de incendios forestales en las comarcas de Almarza y Vinuesa

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios forestales y otras actividades en el medio natural en las comarcas forestales de Almarza y Vinuesa, en la provincia de Soria, con una inversión total de 2.382.560 euros.

La actuación permitirá disponer de dos cuadrillas terrestres, integradas cada una por siete bomberos forestales --un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas--, que desarrollarán labores preventivas y de mejora del medio natural en diversos montes situados en diez municipios de ambas comarcas forestales.

En concreto, en la comarca de Almarza, los trabajos se llevarán a cabo en los términos municipales de Garray, Castilfrío de la Sierra, Almarza, El Royo, Arévalo de la Sierra, Valdeavellano de Tera, Sotillo del Rincón y La Poveda de Soria, mientras en la comarca de Vinuesa, las actuaciones se desarrollarán en los municipios de Montenegro de Cameros y Vinuesa.

El encargo contempla la ejecución de diversas actuaciones de prevención y restauración forestal, entre ellas trabajos de desbroce, clareo, corta, desramado, tronzado y apilado de restos vegetales.

Asimismo, se actuará en las fajas auxiliares de las pistas forestales mediante clareos para reducir la densidad de las masas forestales, resalveos para disminuir la competencia entre ejemplares, podas y desbroces destinados a eliminar o reducir la presencia de matorral y especies de escaso valor forestal.

Las cuadrillas permanecerán también disponibles para intervenir en labores de extinción de incendios forestales cuando sea necesario, según ha precisado la Junta.

Asimismo, durante la Época de Peligro Alto y el mes adicional de refuerzo posterior, el servicio se prestará los siete días de la semana con las cuadrillas completas y disponibilidad durante toda la jornada para la atención de emergencias. El resto del año, las cuadrillas desarrollarán su actividad cinco días a la semana, manteniendo igualmente periodos específicos de disponibilidad para la asistencia a incendios.

El encargo tendrá una duración de 22 meses y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2028.