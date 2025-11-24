Junta destina 298.200 euros para impulsar el proyecto los 'Tipos de Béjar' mediante el desarrollo de tejidos innovadores

García durante su visita a Béjar, donde se va a dar un impulso al proyecto los 'Tipos de Bejar'. - JCYL

BÉJAR (SALAMANCA), 24 (EUROPA PRESS)

El Proyecto de 'Mejora Competitiva y Sostenible de los Tipos Béjar' cuenta con una subvención de 298.200 euros por parte de la Junta de Castilla y León "para impulsar la industria textil de Béjar "mediante el desarrollo de tejidos innovadores y sostenibles, tomando como materia prima fundamental la lana de calidad que se elabora en las fábricas de Béjar".

Los denominados tejidos 'Tipos Béjar' que se diseñarán en el marco de esta iniciativa, estarán concebidos para adaptarse a las características técnicas de las uniformidades actuales en ámbitos como el deporte y, de manera destacada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que tradicionalmente ha suministrado la industria bejarana, según ha indicado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

El proyecto contempla la creación de 40 clases distintas de telas diseñadas específicamente para responder a las exigencias de la uniformidad profesional.

Los nuevos tejidos se fundamentarán en el empleo de lana como materia prima de calidad, ya que se trata de un producto con propiedades de extraordinario valor, como el aislamiento térmico, la higroscopicidad y su carácter ignífugo natural.

Además, se incorporarán fibras recicladas, promoviendo, también, la economía circular y la bioeconomía, han añadido. El objetivo final es impulsar y consolidar la posición de Béjar en un nicho de mercado "fundamental y en crecimiento", ampliar oportunidades de negocio para la industria textil de la zona, generar nuevos empleos y contribuir a la economía sostenible y circular, han resumido la consejera.

El proyecto se desarrollará durante un año a través de cinco fases esenciales. En primer lugar, el diseño de las especificaciones técnicas para la creación de las 40 variedades de tejidos; en segundo término, la fabricación de prototipos; en tercer lugar, la realización de ensayos para verificar la resistencia, la durabilidad y la seguridad de los tejidos; la cuarta etapa será la certificación de los tejidos y recabar los avales de calidad y sostenibilidad; y, finalmente, la quinta fase será la creación de los muestrarios para su comercialización.

Tal y como ha señalado Leticia García en su visita a Béjar este lunes, la colaboración entre el Gobierno autonómico y el tejido industrial de Béjar en este proyecto "es un ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo de una industria innovadora y competitiva".

En este caso, se apoya "la transformación del importante legado industrial de Béjar en un motor de desarrollo sostenible e innovador para el siglo XXI" ha añadido García.

UN SECTOR REFERENTE.

La industria textil de Béjar, como ha recordado García, ha sido históricamente "un referente a nivel nacional e internacional", especialmente en tejidos de lana, y actualmente mantiene "una producción de alrededor de 300.000 metros de tejido anuales", lo que genera un volumen económico estimado en 3 millones de euros y más de 200 empleos.

El sector integra además todo el tejido productivo dentro de la ciudad, desde la recepción de la lana hasta el acabado final, "lo que asegura un control de calidad superior y una trazabilidad total".

De este modo, Leticia García ha subrayado su agradecimiento e implicación a la Agrupación de Fabricantes de Textil de Béjar, que se creó en 1979, además de ese "sentimiento conjunto" de las empresas industriales del textil de Béjar que hace que se puedan compartir "el objetivo de promover la industria textil y la industria de Béjar".

Béjar, ha recordado García, "a pesar de las crisis que el sector sufrió a finales del siglo pasado, ha mantenido una industria que hoy se quiere poner de relieve desde el punto de vista que es una industria que tiene futuro" ha finalizado.