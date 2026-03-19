Junta destina 323.000 euros de fondos europeos a obras de protección ante inundaciones en Miranda (Burgos)

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha conocido el gasto por importe de 323.755 euros de fondos europeos Next Generation EU destinado a las obras de protección frente al riesgo de inundaciones en el acceso al polígono industrial de Ircio y en la urbanización El Lago, en el término municipal de Miranda de Ebro (Burgos).

La actuación, que contará con un plazo de ejecución de cuatro meses, tiene el objetivo de reducir los efectos de las crecidas extraordinarias de los ríos Ebro y Zadorra, que en determinadas ocasiones provocan inundaciones que afectan tanto a infraestructuras viarias como a viviendas de la zona.

En el caso del polígono industrial de Ircio, las avenidas extraordinarias del río Ebro provocan el desbordamiento del cauce en su margen izquierda, inundan un punto bajo del vial de acceso y dificultan la comunicación entre el polígono, situado en la margen derecha del río, y los núcleos urbanos de Miranda de Ebro ubicados en la margen izquierda.

Para evitar estas situaciones se ejecutarán motas o barreras de protección en los laterales del estribo izquierdo del puente de acceso al polígono, con el fin de impedir la entrada de agua hacia la carretera y la rotonda. Estas motas se reforzarán con escollera de piedra caliza para proteger su base frente a la fuerza del agua.

Además, el talud orientado hacia el río se acondicionará mediante técnicas de bioingeniería, con la extensión de tierra vegetal, instalación de geomallas biodegradables y plantación de especies vegetales, lo que permitirá integrar la actuación en el entorno y minimizar su impacto visual.

También se prolongará la cuneta existente para evitar acumulaciones de agua y se instalará una válvula antirretorno que impida la entrada de agua desde el río. Asimismo, se reforzará una canalización de media tensión existente en la zona mediante la extensión de hormigón.

Por otro lado, en la urbanización El Lago, situada al sureste del municipio junto al río Zadorra, las crecidas del río provocan la entrada de agua en los garajes y accesos de varias viviendas unifamiliares, debido a la baja cota del terreno respecto al cauce.

Para reducir este riesgo se construirá un muro perimetral de hormigón adosado al existente en el lateral norte de la urbanización, con una longitud de 89 metros y alturas de hasta 3,28 metros, con el fin de evitar que las avenidas del río inunden los garajes.

Asimismo, se ejecutará una mota de protección transitable de 110 metros de longitud, paralela al cauce, que permitirá impedir la entrada de agua incluso en episodios de crecida superiores a los registrados en los últimos años. Esta mota contará con una rampa de acceso desde la acera al paseo superior y estará delimitada por tablones de madera anclados al terreno.