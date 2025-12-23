La Junta destina 400.000 euros para los actos de los 900 años de la muerte de Doña Urraca y la coronación de Alfonso VII

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una aportación de 500.000 euros destinada a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, con el fin de cubrir los gastos necesarios para la realización de diversas actividades de conmemoración histórica en 2026, entre ellos 400.000 para los 900 años del fallecimiento de Doña Urraca y la coronación de su hijo, Alfonso VII.

En concreto, la entidad, que tiene como misión principal la difusión de la identidad institucional, histórica y cultural de la Comunidad, destinará 300.000 euros a los actos de conmemoración por los 900 años del fallecimiento de la reina Urraca I de León en el año 1126, actos que serán organizados por el Ayuntamiento de la ciudad de León.

Por otro lado, 100.000 euros se dirigirán a conmemorar los 900 años de la coronación de Alfonso VII, hijo de la reina Urraca I, como rey de León.

Con esta iniciativa, la Junta reafirma su "compromiso" con la conservación, difusión y puesta en valor del legado histórico de la Comunidad, y destca "el papel fundamental del Reino de León y de figuras como la reina Urraca I y Alfonso VII".

La colaboración institucional en estas conmemoraciones permitirá acercar este patrimonio común a la ciudadanía, fortalecer la identidad histórica de Castilla y León, y promover su conocimiento como elemento clave de cohesión y proyección cultural.