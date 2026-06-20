La Junta destina 6,8 millones de euros a apoyar a 463 emprendedores en zonas de reindustrialización

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha promovido el desarrollo de proyectos de 463 emprendedores con ayudas de 15.000 euros que suman 6.830.600 euros de los programas de reindustrialización, correspondientes al Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, el Plan Socioeconómico de La Raya y el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros desde 2024.

En concreto, en la primera convocatoria del Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que abarca las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, finalizada el pasado mes de marzo, 66 nuevos empresarios con edades entre los 18 y los 69 años recibieron un total de 990.000 euros de la Junta, según ha señalado la Institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el Plan Socioeconómico de 'La Raya', en las provincias de Salamanca y Zamora, ya ha beneficiado a 33 emprendedores que han recibido 495.000 euros; mientras que en los municipios de León y Palencia afectados por la transición energética, a través del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, se han concedido ayudas al autoempleo desde 2024 que han beneficiado a 364 nuevos empresarios autónomos, quienes han recibido en su conjunto 5.345.600 euros cofinanciados por el Fondo de Transición Justa.

NUEVAS CONVOCATORIAS PARA EMPRENDEDORES

La Junta ha convocado nuevas ayudas de apoyo al emprendimiento, en primer lugar las específicas para los emprendedores que se establezcan en alguno de los 57 municipios del Nordeste de Segovia. Podrán acogerse todos aquellos autónomos que hayan puesto en marcha su actividad a partir del 15 de diciembre del 2025, fecha en la que la Junta aprobó el Programa Territorial de Fomento de Segovia 2025-2030.

Además, se ha publicado la segunda convocatoria de ayudas para los emprendedores de Tierra de Campos, vinculada al Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos 2024-2031, aprobado por la Junta en noviembre de 2024.

Los desempleados que se establezcan por cuenta propia y se den de alta como trabajadores autónomos en alguno de los municipios de Tierra de Campos o del Nordeste de Segovia, podrán obtener una ayuda no reembolsable de 15.000 euros por cada beneficiario, para la que deben acreditar unos gastos de al menos 5.000 euros para el inicio de dicha actividad

La gestión y convocatoria de estas ayudas se lleva a cabo por parte de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León (Fafecyl), entidad pública que cuenta con aportaciones económicas de la Consejería de Economía y Hacienda, y del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para esta finalidad.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de enero de 2027 en ambas convocatorias y se pueden tramitar a través de la Sede Electrónica de Castilla y León. Para el Nordeste de Segovia, 'Ayuda apoyo emprendedores Nordeste de Segovia'; para Tierra de Campos, 'Ayuda apoyo emprendedores Tierra de Campos'.