La Junta destina más de 33 millones a la formación para el empleo y al autoempleo en Castilla y León

El consejero, en el medio, acompañado por la viceconsejera y el director del ECYL, durante la presentación del programa de formación-empleo y de subvenciones al autoempleo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio destina algo más de 33 millones de euros a dos nuevas convocatorias de programas de empleo-formación y para el autoempleo, políticas que, en palabras del titular del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, constituyen un instrumento eficaz para fomentar la inserción laboral, la capacitación y el progreso económico-social del territorio.

Ambas iniciativas, que el consejero ha presentado esta mañana junto con la nueva viceconsejera, Mar Sancho, y el director del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), Jesús Blanco, se enmarcan dentro de las políticas activas de empleo que desarrolla la Junta de Castilla y León, "concebidas como un paraguas estratégico y una filosofía global de actuación".

La primera de las líneas desglosadas corresponde al Programa Mixto de Empleo-Formación 2026-2027, una herramienta diseñada bajo la premisa de que el empleo de calidad requiere una capacitación certificada. Este programa ofrece la oportunidad de trabajar al mismo tiempo que se recibe una formación teórica y práctica homologada. Los proyectos subvencionados tendrán una duración de entre 6 y 12 meses, dependiendo de las características de la actividad y de la regulación del certificado solicitado.

El consejero, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto en valor los resultados de la convocatoria anterior correspondiente al periodo 2025-2026, la cual contó con una dotación global de 48 millones de euros a lo largo de dos ejercicios. Esta inversión previa permitió financiar un total de 242 programas mixtos en toda la comunidad autónoma y facilitó la contratación de más de 2.800 personas desempleadas, consolidando la trascendencia de este modelo de inserción en el mercado de trabajo.

Para la nueva edición de este programa mixto, la Junta de Castilla y León arranca con un presupuesto inicial de 23.254.803 euros, si bien el consejero ha aclarado que este importe inicial no supone un recorte respecto al año anterior, ya que el crédito es ampliable hasta un 200% adicional. De hecho, ha apuntado que la Consejería tiene la firme vocación de incorporar los recursos necesarios conforme avance la tramitación para igualar o superar las cifras del ejercicio precedente.

Podrán solicitar estas subvenciones para proyectos mixtos las corporaciones locales de Castilla y León, sus organismos autónomos y entidades dependientes, así como asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la formación y el empleo. Como novedad reciente, se permite la concurrencia conjunta de varias entidades locales, que podrán agruparse para presentar proyectos mancomunados de formación y contratación laboral.

Los destinatarios finales de los contratos serán personas en situación de desempleo. La convocatoria establece criterios de preferencia para colectivos específicos: mayores de 52 años, menores de 30 años, personas sin cualificación previa, desempleados de larga duración, perceptores que hayan agotado sus prestaciones y personas en riesgo de exclusión social. Cada proyecto presentado por las entidades deberá integrar obligatoriamente un mínimo de 6 participantes y un máximo de 12.

Los alumnos-trabajadores recibirán una formación certificada formalmente por el ECYL, correspondiente al grado C de la normativa de Formación Profesional. "El empleo de calidad pasa por la capacitación del tejido productivo. Esta forma de capacitación es muy eficiente y muy bien aceptada por los solicitantes, pues trabajar a la vez que me capacito y se me certifica supone, además, un valor futuro para el beneficiado", ha subrayado Suárez-Quiñones.

El plazo de presentación de solicitudes para el programa mixto se abre este martes y se prolongará durante 20 días hábiles, concluyendo el próximo lunes 3 de agosto, inclusive. El trámite deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

IMPULSAR 1.200 PROYECTOS DE AUTOEMPLEO

Por otra parte, el consejero ha anunciado la segunda línea de ayudas, destinada de forma exclusiva al autoempleo y orientada a respaldar proyectos que ya se encuentren en fase de ejecución. Con una dotación presupuestaria inicial de 10 millones de euros--también ampliable en un 100%--, el Gobierno autonómico prevé alcanzar e impulsar cerca de 1.200 proyectos de trabajadores por cuenta propia y profesionales colegiados que hayan iniciado recientemente su actividad económica.

A diferencia del programa anterior, esta línea de autoempleo no se resolverá mediante concurrencia competitiva, sino por estricto orden de presentación de las solicitudes. Suárez-Quiñones ha advertido de que, en caso de que existan defectos formales que requieran subsanación, la fecha de registro válida a efectos de prioridad será aquella en la que se aporten los documentos correctamente corregidos, y no la de la solicitud inicial defectuosa.

El periodo para solicitar las ayudas al autoempleo comenzará este martes y finalizará el 14 de agosto inclusive. Podrán optar los autónomos o profesionales que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en su mutualidad profesional correspondiente entre el 2 de septiembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026. Al tratarse de solicitantes particulares, la presentación podrá realizarse de manera telemática o en cualquier registro público en formato papel.

LA MUJER AUTÓNOMA, DISCRIMINADA DE FORMA POSITIVA

La convocatoria fija una ayuda básica de 6.000 euros para hombres y 8.000 euros para mujeres, exigiendo el compromiso de mantener la actividad económica durante un mínimo de dos años. Asimismo, el programa incluye criterios de discriminación positiva para colectivos vulnerables--como mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, de terrorismo o refugiados--y permite elevar la subvención máxima hasta los 9.750 euros en hombres y 10.400 euros en mujeres.

Además de los factores personales, la Junta contempla incentivos por cohesión territorial y sectorial. Se otorgarán mayores cuantías a quienes emprendan en municipios de menos de 5.000 habitantes, en zonas incluidas dentro de los Planes Territoriales de Fomento (PTF) o en áreas afectadas por catástrofes naturales. También recibirán un mayor porcentaje de apoyo las actividades enmarcadas en sectores estratégicos perjudicados por el conflicto en Oriente Medio.

La normativa permite sumar un plus complementario que puede superar los topes máximos ordinarios en concepto de asistencia técnica especializada, formación en gestión empresarial o implantación de nuevas tecnologías de la información. Para acceder a estos fondos adicionales, el autónomo debe acreditar una inversión mínima de 2.000 euros en dichos conceptos, financiando la Junta el 75% de los costes con un límite de 2.000 euros para asistencia técnica y 2.400 euros para formación.