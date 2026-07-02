Junta destina más de 375.000 euros a un servicio gratuito para conciliar desde el primer día del curso escolar

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la aprobación del gasto destinado a garantizar el servicio de atención y cuidado del alumnado de Infantil y Primaria durante el mes de septiembre, una vez finalizado el horario lectivo. Este programa, gratuito y voluntario para las familias, forma parte de las medidas de apoyo a la conciliación recogidas en la Ley de Familias de Castilla y León.

El contrato, dotado con 375.894 euros, permitirá ofrecer este servicio en hasta 650 centros educativos, siempre que exista un mínimo de cuatro alumnos inscritos. La prestación tendrá una duración diaria de 60 minutos y será realizada por monitores especializados, con ratios adaptadas tanto al número de participantes como a las necesidades educativas especiales.

Este servicio estará operativo desde el 9 de septiembre, coincidiendo con la implantación de la jornada continua. La Junta de Castilla y León considera que este programa es esencial para apoyar a las familias desde el primer día del curso y asegurar una atención educativa segura y de calidad.