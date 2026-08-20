La Junta destina más de 4,5 millones para suministros sanitarios en las provincias de Valladolid y León

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Junta ha destinado 4.519.171 euros para el suministro de diferentes útiles sanitarios en el Hospital Universitario Río Hortega y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, así como en la Gerencia de Atención Primaria de León.

La institución autonómica, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que 1.999.480 euros del total se han asignado a la contratación del suministro de endoprótesis digestivas, excepto las de inserción transhepática o percutánea, para el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Asimismo, otros 1.988.250 euros se han destinado para la contratación de 193 prótesis aórticas transcatéter para el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Por su parte, los 531.441 euros restantes se han destinado para el suministro de dispositivos de punción, como catéteres, agujas, agujas con jeringa y lancetas, para la Gerencia de Atención Primaria de León.