La Junta destina un millón de euros para implantar instalaciones de higiene temporales para el operativo Infocal

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno la constitución de una red de instalaciones temporales de higiene destinadas al Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal), con una inversión de un millón de euros.

La actuación, encargada a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), mejorará las condiciones de seguridad y salud del personal que interviene en la extinción de incendios forestales, según ha señalado la Junta.

De este modo se establecen los procedimientos para la higienización de los efectivos tras su participación en incendios forestales, la separación de los circuitos limpio y sucio y la correcta gestión de los equipos de protección individual.

El encargo contempla el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de duchas, lavabos, aseos, contenedores y taquillas, así como la limpieza y el mantenimiento de estas instalaciones temporales.

Estos recursos permitirán que los profesionales del operativo puedan realizar las labores de higiene y descontaminación necesarias tras las intervenciones y gestionar adecuadamente los equipos utilizados durante la extinción.