La Junta destina un millón de euros para promover la formación agraria de más de 8.400 alumnos en Castilla y León

Archivo - Imagen de archivo de una explotación ganadera con vacas - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha resuelto la convocatoria de ayudas destinada a impulsar la formación agraria dirigida tanto a profesionales del sector como a personas interesadas en incorporarse a la actividad agraria, con una dotación de un millón de euros que permitirá llegar a más de 8.400 alumnos.

La convocatoria, que supone agotar el cien por cien del presupuesto, permitirá desarrollar más de 300 cursos, impartidos por 71 entidades acreditadas entre Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA), asociaciones y cooperativas del ámbito agrario, que superarán en conjunto las 11.300 horas lectivas, han informado a Euopa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Las ayudas se estructuran en dos líneas, la primera de ellas la correspondiente a los Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria (CIEA), que permiten acreditar los requisitos exigidos por la Unión Europea para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

A esta línea se destinan cerca de 300.000 euros para financiar 43 cursos, todos en modalidad online, organizados por 20 entidades y con una previsión de 609 alumnos.

La segunda línea concentra los 700.000 euros restantes y permitirá formar a cerca de 7.800 alumnos a través de 262 cursos organizados por 64 entidades. De estos, 209 serán presenciales, 38 se impartirán en modalidad virtual y 15 tendrán carácter mixto.

En cuanto a la distribución territorial de los cursos presenciales y mixtos, Ávila y León concentran el mayor número, con 43 cada una, seguidas de Salamanca (42), Burgos (35), Zamora (21), Palencia (13), Valladolid (12), Segovia (10) y Soria (5).

TIPO DE FORMACIÓN

Por áreas temáticas, destaca la vitivinicultura, con 27 cursos, seguida de la elaboración de queso (16), las técnicas de poda (16) y la agricultura y ganadería extensiva (5). Como novedad, se incorporan acciones formativas centradas en la elaboración de bebidas fermentadas y saludables (4).

Asimismo, se incluyen acciones formativas para la obtención o renovación del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios y para la obtención del certificado de bienestar animal en sus distintas modalidades, entre otras.

La Junta ha incidido en que esta convocatoria responde al compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la mejora de la capacitación profesional del sector agrario, alimentario y forestal, y con el impulso del desarrollo rural.

Asimismo, presta especial atención a los jóvenes que se incorporan a la actividad, facilitándoles los conocimientos necesarios para afrontar los retos de innovación y tecnificación, y avanzar en la eficiencia y competitividad de sus explotaciones y empresas.