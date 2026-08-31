La Junta destina en Segovia 5 millones a 56 obras educativas en proceso en 2026, y prepara el plan de climatización

A consejera María Pardo visita el renovado salón de Actos del IES Andrés Laguna (centro, de blanco), con el alcalde Mazarías (a su dcha) y Técnicos de Educación en Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de Castilla y León mantiene abiertas 56 actuaciones educativas en la provincia de Segovia durante 2026, con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros para este ejercicio, dentro de un paquete global para la provincia que supera los 34 millones de euros en obras de reforma, sustitución y mejora, según ha manifestado la consejera del ramo, María Pardo, quien ha añadido que ya se está preparando un plan de climatización para los centros de la provincia.

La consejera ha visitado Segovia -por primera vez desde su nombramiento- para conocer in situ el resultado final de las obras de renovación del IES Andrés Laguna, que han supuesto una inversión de 3,4 millones de euros destinados a mejorar la envolvente térmica, la insonorización y la iluminación del edificio, con especial atención al Salón de Actos, última fase completada de una intervención que se ha prolongado durante más de tres años.

Antes de la visita al centro, la consejera ha mantenido un encuentro con el alcalde de Segovia, José Mazarías, tras el que el regidor ha explicado que ha trasladado a Pardo la necesidad de que la Junta realice "un esfuerzo con algún tipo de ayuda extraordinaria" a lo largo del año que pueda tenerse en cuenta de cara a los presupuestos del próximo ejercicio, dado el estado de mantenimiento de varios centros educativos de la ciudad.

Mazarías ha aportado una comparativa entre mandatos y ha concretado que el Ayuntamiento ha invertido 1,6 millones de euros en los dos anteriores frente al millón de euros ya destinado por el actual equipo de gobierno en solo tres años.

En ese mismo encuentro, ambos han abordado el plan de climatización de centros educativos, un compromiso incluido en el acuerdo de gobierno de la Junta que afectará, de forma plurianual, a los 1.400 centros educativos de Castilla y León.

La consejera ha explicado que ya se ha puesto en marcha un diagnóstico previo en todos ellos y que la actuación comenzará por las etapas de educación infantil, de cero a seis años, por ser las más sensibles a las temperaturas extremas registradas en los últimos veranos.

Pardo ha puesto como referencia la propia inversión del IES Andrés Laguna, superior a tres millones de euros, para subrayar la magnitud del reto si se multiplica por el conjunto de centros de la Comunidad, motivo por el que ha avanzado que será necesaria la colaboración presupuestaria del Gobierno de España.

OTROS PROYECTOS

Sobre los proyectos para el instituto de San Lorenzo, una demanda de las más señaladas en la agenda educativa segoviana, que adolecen de un retraso de décadas en su construcción y puesta en marcha, la consejera ha cifrado la inversión prevista en unos 26,5 millones de euros.

La consejera ha explicado que la Junta se encuentra actualmente estudiando el proyecto técnico junto a la dirección facultativa y ha confirmado que "se ha realizado un test de resistencia térmica en el terreno, condicionado por la presencia de granito", antes de definir el sistema de geotermia previsto como fuente energética para calefacción del centro.

La titular de Educación ha evitado comprometer una fecha de licitación y ha subrayado que la obra no comenzará "hasta que no tengamos bien claro que va a ser el mejor instituto posible".

El alcalde, por su parte, ha recordado que el origen de los retrasos se encuentra en las características geológicas de la parcela sobre la que se construye el instituto y en el abandono del proyecto por parte de dos empresas adjudicatarias.

Mazarías también ha señalado que, en su conversación mantenida semanas atrás con el consejero de Industria, Comercio y Universidades, competencia que ha asumido el futuro campus de Enfermería en el entorno hospitalario, ha recibido la confirmación de que sigue en pie el compromiso de construcción de la Escuela de Enfermería en terrenos anejos al Hospital, tal como en su momento se presentó de forma oficial, asumiéndolo ya como un proyecto conjunto en el que figuraba bien delimitado el terreno destinado a Enfermería.

La consejera ha cerrado su comparecencia con el anuncio de que el Ministerio de Educación sitúa a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas con mejores indicadores educativos de España y ha avanzado que este viernes ofrecerá más datos sobre el inicio del curso, que arranca este martes con la firma de un preacuerdo salarial suscrito por más del 65 por ciento de la representación sindical.