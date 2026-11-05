La Junta destinará diez millones a la bonificación del peaje a usuarios recurrentes en cuatro autopistas

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial destinará en 2027 un total de diez millones a reducir la factura de quienes utilizan de forma habitual autopistas estatales que atraviesan Castilla y León para poder ir a trabajar, estudiar o acceder a servicios.

Así lo ha trasladado la titular de Movilidad, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar las cuentas de su área para el próximo ejercicio, en la que ha detallado que la medida se aplicará a los usuarios recurrentes de la AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71, a su paso por estaciones de peaje de Castilla y León y que realicen entre once y 40 viajes al mes.

También ha explicado que está en estudio su extensión a la AP-66, puesto que el coste de los peajes no puede "penalizar" a quienes dependen de estas infraestructuras y deciden vivir en esta tierra.

Con esta bonificación, ha subrayado, el Ejecutivo autonómico da una "respuesta inmediata" a quienes hoy soportan el coste del peaje, si bien la posición de la Junta "va más allá" al defender la supresión de estas barreras y la igualdad de Castilla y León con otros territorios.

Por eso, ha detallado que próximamente se instará la revisión de oficio de la prórroga de la AP-66. "Y lo haremos sin renunciar a nuestra posición principal ante la Unión Europea para que concluya el procedimiento de infracción abierto contra España y acuda al Tribunal de Justicia Europeo", ha ahondado.