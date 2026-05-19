Junta y Diputación de Ávila rehabilitarán ocho viviendas en pueblos abulenses para alquiler social y fijar población

Los firmantes del acuerdo con el consejero de Medio Ambiente para la rehabilitación de ocho vivienda en otros tantos pueblos abulenses. - JCYL

ÁVILA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado este martes en Navarredonda de Gredos el protocolo de Rehabitare con el presidente de la Diputación, Carlos García, y los ayuntamientos de Santa Cruz del Valle, Fuentes de Año, Pajares de Adaja, Cuevas del Valle, Sinlabajos, Blascomillán, Herreros de Suso y San Martín del Pimpollar.

A cada rehabilitación de vivienda en cada uno de los municipios se destinarán 100.000 euros, con lo que la inversión total impulsada con la firma de este nuevo protocolo es de 800.000 euros.

El Programa Rehabitare busca aumenta el parque público de alquiler social de la Comunidad, fijar población en el medio rural y de forma prioritaria dar solución residencial a personas con escasos recursos.

Esta iniciativa permite recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los colectivos más vulnerables.

Rehabitare es fruto de la colaboración entre administraciones y entidades ya que en 2018 varios obispados de la Comunidad se adhirieron al programa y firmaron protocolos de colaboración con la Junta para recuperar de casas rectorales con la finalidad de dedicarlas al alquiler social. Concretamente firmaron las diócesis y archidiócesis de Ávila, Burgos, León, Astorga, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia, Zamora y Valladolid.

Además, en julio de 2020 se firmaron protocolos de colaboración entre el presidente de la Junta y los presidentes de las nueve diputaciones de la Comunidad, con la misma finalidad y el reto de ampliar la oferta pública de alquiler social en el medio rural.

Posteriormente, se firmaron los convenios Rehabitare 2021-2024 entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y las nueve diputaciones y tras el éxito obtenido, ambas instituciones pusieron de manifiesto la necesidad de realizar un nuevo convenio 2024-2027 para llevar a cabo 88 actuaciones por un montante de 9,15 millones de euros.

La Diputación de Avila aportará, con este nuevo convenio, 387.200 euros.