Junta y la Diputación de León impulsan sobre el Embalse de Bárcena el puente colgante peatonal más grande de España

LEÓN, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Diputación de León impulsan una pasarela sobre el Embalse de Bárcena por 1,5 millones de euros que unirá Congosto con Cubillos del Sil para recuperar el Camino Olvidado a Santiago y se convertirá en el puente colgante peatonal más grande de España y uno de los más largos de Europa.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha publicado la licitación para la comunicación peatonal entre ambas márgenes del río Sil en la cabecera del Embalse de Bárcena.

El objetivo de esta actuación, financiada con Fondos para la Transición Justa, es recuperar el trazado original del denominado Camino Olvidado, de la ruta Jacobea, que une en una de sus etapas las localidades bercianas de Congosto y Cubillos del Sil. Este itinerario fue uno de los más antiguos y tiene un gran atractivo turístico, histórico y medioambiental, al discurrir por valles cantábricos, y entre los siglos IX y XII fue el más importante, antes de que el Códice Calixtino impulsara el Camino francés o de Roncesvalles.

En la etapa 21, que se desarrolla entre las localidades leonesas de Congosto y Cabañas Raras, el itinerario del Camino Olvidado sigue en general la traza del Camino Real de Carlos III hasta llegar al Embalse de Bárcena. En este punto se ve obligado a abandonar su itinerario original, que cruza el río Sil por la zona de cabeza del embalse, debido a que se encuentra anegado bajo las aguas.

Este tramo es de apenas un kilómetro, pero debido a estas circunstancias y a la imposibilidad de atravesarse, obliga a los turistas y caminantes a realizar un rodeo de más de 10 kilómetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

El objetivo de esta actuación es recuperar el trazado original que discurre por esta zona de El Bierzo. De esta manera se busca ayudar e incentivar el desarrollo turístico, económico y cultural de la comarca berciana, territorio que está afectado, de manera importante, por el proceso de transición energética.

PUENTE DE 500 METROS

En concreto, se actuará en la cabecera del embalse, aprovechando las zonas más estrechas del cañón del Sil, mediante la construcción de un puente de 500 metros de longitud al que se accederá mediante sendas peatonales en la zona de ribera del río Sil.

Para su futuro desarrollo se han valorado diferentes propuestas de infraestructura teniendo en cuenta cuatro factores fundamentales: el coste económico, el factor ambiental, el mantenimiento y la facilidad de paso.

Se han contemplado tres posibles soluciones técnicas y se ha concluido que la mejor es la de un puente colgante con estructura in situ, con cable superior estructural. Tendrá 500 metros de longitud y estará sustentado por cuatro cables de acero galvanizado sobre los que irán apoyados los perfiles Tramex, que a su vez servirán de zona de paso con una anchura para la circulación de peatones de 1 metro.

"INCREÍBLES VISTAS"

La actuación, que se desarrollará en la comarca de El Bierzo, unirá Congosto con Cubillos del Sil y convertirá a esta nueva infraestructura en el puente colgante peatonal más grande de España y uno de los más largos de Europa, con una espectacularidad que permitirá disfrutar, desde una altura superior a los 60 metros, de "increíbles vistas".

Esta pasarela, ya de por sí, será "un gran atractivo" y recurso turístico para la zona y los visitantes y representará, además, un importante ahorro de tiempo para los caminantes en cuanto a la movilidad.

El plazo de ejecución de la actuación es de 12 meses con un presupuesto de 1,5 millones que están financiados con Fondos Europeos de Transición Justa.

Esta actuación se engloba dentro del Programa de Infraestructuras Turísticas Singulares en Áreas Naturales de la provincia de León, que plantea una inversión total de 24,7 millones de euros, cofinanciados por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial en el marco de los programas de Feder y Transición Justa.