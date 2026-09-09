Junta y Diputación de Palencia destinan 314.000 euros para mejorar la seguridad en centros de trabajo del sector agrario

Presentación de las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo del sector agrario - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia han ejecutado ayudas por importe de 314.000 para realizar de actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud en los Centros y Lugares de Trabajo de los municipios menores de 2.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras que desarrollan tareas en sector agrario en ocupaciones relacionadas con la agricultura, ganadería, caza y sus servicios de apoyo, silvicultura y la explotación forestal, la pesca y la acuicultura.

Así lo ha destacado el director general de Trabajo, José Manuel Barrios, durante la presentación de las ayudas en la que ha estado acompañado por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

En este sentido, ha subrayado que la reducción de la siniestralidad laboral en el ámbito rural es un objetivo inmediato y preferente en las políticas públicas de la Junta de Castilla y León y en este contexto se ejecuta este programa con un presupuesto total de 4.470.000,00 euros para toda la Comunidad Autónoma.

Esta convocatoria forma parte de las actuaciones promovidas por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y constituye "un nuevo impulso en la estrategia de apoyo al medio rural" y al sector primario en centros de trabajo situados en localidades de menos de 2000 habitantes de Castilla y León.

El compromiso de la Administración autonómica en la mejora de las condiciones de los centros de trabajo en el sector rural se pone de manifiesto con la ejecución de estos programas y la necesidad de actuar de forma específica en el ámbito agrario, donde confluyen factores de riesgo como el uso de maquinaria pesada, el trabajo en solitario, la dispersión geográfica de las explotaciones o el envejecimiento de la población activa.

En el caso de la institución provincial, se ha contado con una aportación económica de 314.000,00 euros por parte de la Junta de Castilla y León y el programa ha permitido la ejecución de actividades como la adquisición o adaptación de maquinaria, acondicionamiento de naves, mejora de lugares de almacenamientos o la mejora de los accesos a las instalaciones.

Esta convocatoria ha atendido 219 solicitudes de actividades en municipios de menos de 2.000 habitantes beneficiando al sector productivo de dichos municipios y ha favorecido la creación de entornos saludables y seguros en los centros de trabajo de la provincia de Palencia.