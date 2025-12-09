La Junta, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Benavente destinan 2,5 millones a mejorar el sistema de abastecimiento

Firma del convenio entre la Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Benavente. - JCYL

ZAMORA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente han firmado hoy un convenio que prevé 2,5 millones de euros de inversión para "ampliar y mejorar" el sistema de abastecimiento mancomunado en la zona, que mejorará la calidad del agua para 31 municipios.

El convenio plantea la ejecución de las obras de ampliación y mejora del sistema de abastecimiento mancomunado de agua potable a Benavente y Los Valles del Tera, así como la gestión de estas infraestructuras durante un periodo de 25 años.

"El objetivo es resolver los problemas recurrentes de calidad y cantidad del agua, mejorar la fiabilidad del sistema y facilitar la futura incorporación de nuevos municipios", ha detallado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, presente hoy en Benavente.

De esta inversión, la Diputación Provincial de Zamora financia 1.000.000 de euros y la Junta, a través de Somacyl, aporta 1.500.000 euros. Las actuaciones previstas contemplan la instalación de un nuevo sistema de preozonización en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), la construcción de un nuevo depósito en cabecera, la renovación de los equipos de dosificación de reactivos y de la instrumentación, así como mejoras en las redes de distribución mediante la modificación del sistema de arquetas de entronque y derivaciones.

Asimismo, se ejecutarán mejoras de equipos en las conexiones a depósitos en siete ramales con problemas de suministro y se construirán nuevos ramales de abastecimiento hacia Santa Cristina, Burganes, Bretocino y Melgar de Tera, municipios que presentan actualmente dificultades de abastecimiento.

El sistema de abastecimiento mancomunado a Benavente y Los Valles atiende las necesidades de 31 municipios y constituye una infraestructura "estratégica" para la comarca, han detallado los firmantes del convenio.

"Esta actuación se enmarca en la política de la Junta de Castilla y León de refuerzo de las infraestructuras hidráulicas, en línea con los principios de recuperación de costes, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizando el abastecimiento de agua a una parte muy importante de la provincia de Zamora y posibilitando futuras ampliaciones hacia zonas con problemas de contaminación en sus fuentes", ha apostillado Suárez Quiñones.

OBRAS EN LA PROVINCIA

En el ámbito del abastecimiento, la Junta desarrolla el programa de renovación de redes y digitalización, con una inversión total prevista de 90 millones en la comunidad, ha puesto sobre la mesa el consejero.

En la provincia de Zamora se han seleccionado los municipios de Almaraz de Duero, Almeida de Sayago, Andavías, Fresno de la Ribera, La Hiniesta, Manganeses de la Lampreana, Morales del Vino, Pajares de la Lampreana, Puebla de Sanabria, Riofrío de Aliste, Roales, Trabazos, Valcabado, Villalpando y Villanueva del Campo.

Todos los proyectos se encuentran en redacción y con una inversión prevista de 10 millones de euros.

En materia de depuración, la Junta mantiene su política de "cero aguas sin depurar" y desarrolla en la provincia de Zamora los programas 0-500 y 500-2.000, en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos, para dotar de sistemas de depuración a los núcleos de menos de 2.000 habitantes equivalentes.

Por lo demás, el consejero ha destacado en su visita a Benavente la construcción de 36 viviendas en régimen de venta bonificada con un descuentos del 20 por ciento para jóvenes de menos de 36 años.

Estas viviendas se desarrollarán "con criterios de industrialización, que permiten acortar plazos de ejecución, optimizar costes y mejorar los estándares de calidad y eficiencia energética, y cuentan con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros", han detallado las mismas fuentes. La previsión es licitar estas actuaciones antes de finalizar el año.