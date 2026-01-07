Junta y Diputación de Zamora destinarán seis millones de euros a la recuperación del Camino del Lobo

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el centro, junto con el presidente de la Diputación de Zamora y alcaldes de los municipios afectados. - JCYL

ZAMORA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora destinarán seis millones de euros a la recuperación del Camino del Lobo, una vía de comunicación que atraviesa la sierra de La Culebra y que se encuentra en un estado de conservación deficiente, intransitable en algunos tramos.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, han suscrito este miércoles, 7 de enero, el protocolo que recoge las obras para la mejora, ampliación y pavimentación de los 23 kilómetros de esta vía rural, una actuación que se enmarca en el Plan Especial de La Raya.

Fernández Mañueco ha señalado que, a través de este proyecto, se da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el Plan Especial de La Raya para dar un impulso decisivo a los recursos turísticos de la zona, "caracterizada por su riqueza natural y su potencial para el desarrollo de actividades al aire libre".

La mejora del Camino del Lobo "facilitará el turismo de naturaleza con las rutas de senderismo y bicicleta de montaña, así como la observación de fauna y flora, contribuyendo al incremento de la actividad económica y a la generación de empleo en el entorno", ha indicado.

El acondicionamiento de esta vía rural mejorará además el acceso al Centro del Lobo Ibérico, ubicado en Robledo de Sanabria, que recibe en torno a 40.000 visitantes al año y constituye una referencia turística y un motor económico para esta zona fronteriza con Portugal.

El trazado conecta igualmente este centro con municipios de especial interés patrimonial y cultural, como Villardeciervos, declarado Conjunto Histórico, y Santa Cruz de los Cuérragos, destacada por su importante arquitectura tradicional.

Asimismo, con esta actuación se fomentará una ruta circular turística transfronteriza entre la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de Montesinho, en Portugal, para unir, además, las poblaciones de Robledo de Sanabria, Linarejos, Riomanzanas y Rihonor de Castilla, ha puesto en valor Fernández Mañueco.

Esta iniciativa "tiene como principal objetivo lograr un impacto relevante en el turismo y en la economía de la zona, especialmente en municipios como Puebla de Sanabria, Manzanal de Arriba y Figueruela de Arriba", ha remarcado.

Finalmente, Fernández Mañueco ha destacado que, a través del protocolo, la Junta y la Diputación de Zamora refuerzan su apuesta por el desarrollo del oeste de la provincia y la creación de oportunidades y el empleo, a la vez que reafirman su compromiso con la ejecución del Plan Especial de La Raya en colaboración con las entidades locales.