Junta y diputaciones renuevan el convenio del Fondo de Cohesión Territorial que incorpora criterio de solidaridad

1117435.1.260.149.20260916124738 Gago posa con los presidentes y vicepresidentes de las diputaciones provinciales tras la firma de las adendas al convenio del Fondo de Cohesión Territorial - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia y las nueve diputaciones provinciales han renovado este miércoles el acuerdo de colaboración para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial que incorpora un criterio de solidaridad territorial para reforzar su impacto en las provincias que afrontan dificultades demográficas que se cuantificará a través de la tasa de paro y del nivel de despoblación de cada provincia.

"Ayudar un poco más a aquellas zonas que más lo necesitan (...) Se trata de apoyar un poco más a aquellos que tienen mayores dificultades demográficas", ha resumido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras la firma de las nueve adendas al convenio para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial que, según ha recordado, está dotado con 20 millones de euros de los que el 40 por ciento se reparte con cargo a los dos factores que determinarán las dificultades demográficas.

De este modo, Soria recibirá un 102 por ciento más respecto a lo que le correspondería si sólo se aplicaran los criterios generales de financiación local; Zamora un 33 por ciento más, Palencia un 19 por ciento más y Ávila un 14 por ciento más.

Por provincias, León y Salamanca recibirán los mayores importes del total, con 3,13 y 2,51 millones de euros en cada caso, seguidas de Zamora, con 2,42 millones; Valladolid, con 2,21 millones; Soria, con 2,09 millones; Burgos, con 2,02 millones; Ávila, con 2,00 millones; Palencia, con 1,83 millones, y Segovia, con 1,76 millones.

El Fondo de Cohesión Territorial beneficiará a los 2.232 municipios de Castilla y León que cuentan con menos de 20.000 habitantes y que representan el 99,3 por ciento del total.

En el caso de los municipios con menos de 1.000 habitantes --2.008 en los que viven cerca de 430.000 personas-- la financiación incorpora la participación de las diputaciones provinciales y de los propios municipios de tal forma que la Junta asume el 50 por ciento de la inversión --9,8 millones--, la institución provincial un 25 por ciento y el ayuntamiento el 25 por ciento restante.

Para los 224 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, en los que viven más de 700.000 vecinos, la Junta financiará el 75 por ciento del coste de las actuaciones --10,2 millones de euros-- mientras que los ayuntamientos asumirán el 25 por ciento restante.

Gago ha precisado además que la aportación de las diputaciones y de los ayuntamientos permitirá movilizar en 2026 un mínimo de 33,2 millones de euros y ha recordado que a través de esta iniciativa se acometen obras en los servicios locales básicos como el arreglo de calles y plazas, el abastecimiento de agua, la adecuación de edificios municipales, el mantenimiento de parques o la instalación de alumbrado.

Finalmente, ha destacado que la convocatoria del Fondo de Cohesión de este año ha avanzado hacia una tramitación más ágil a través del silencio positivo respecto a las peticiones municipales, de tal manera que no sea necesario comunicar que la inversión que realizan es adecuada a los fines perseguidos por el fondo.

A esto ha añadido que se ha mejorado el sistema de justificación de la ayuda para que las posibles bajas que pueda tener cada ayuntamiento las puede volver a aplicar nuevamente para otras inversiones. Esto permitirá que cada ayuntamiento pueda agotar el cien por cien del crédito de la cuantía que le corresponde.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, ha reivindicado la importancia de la colaboración con el municipalismo y ha defendido que la cohesión se construye desde los municipios "y contando con ellos y con las diputaciones", ha apostillado.

Ángeles Armisén ha destacado el criterio de solidaridad territorial desde el convencimiento de que hay que ser capaces de responder de manera diferente cuando las circunstancias son diferentes.

"La cohesión no significa dar exactamente lo mismo a todos, significa ser capaces de responder de manera diferente cuando las circunstancias y las necesidades son diferentes", ha aseverado tras lo que ha añadido que es "especialmente importante" que el fondo tenga en cuenta que la igualdad de oportunidades exige tener en cuenta las condiciones de partida de cada uno.

La presidenta de la FRMP ha aprovechado la ocasión para volver a reivindicar un nuevo modelo de financiación local de forma conjunta con la financiación autonómica que contemple criterios como los que incorpora el Fondo de Cohesión Territorial y ha reclamado también la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio y un mayor compromiso del Gobierno de España con los puestos de funcionario de habilitación de carácter nacional.

A la firma del convenio han asistido los presidentes de las diputaciones de Ávila, León, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora y vicepresidentes de las instituciones provinciales de Salamanca, David Mingo; Segovia, José María Bravo, y Soria, José Antonio de Miguel.