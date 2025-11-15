La Junta distingue la excelencia patrimonial en los Premios AR-PA Turismo Cultural 2025

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid ha acogido este sábado la entrega de los Premios AR-PA Turismo Cultural 2025 y 2024 con los que la Junta distingue la excelencia profesional en un acto que también cierra de forma oficial el Congreso Internacional 'En Mitad del Campo'.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha entregado este sábado estos galardones durante una ceremonia en la que ha estado acompañada por el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto.

Con estos galardones, el Ejecutivo autonómico reconoce a las instituciones, empresas y profesionales que destacan por su compromiso con la conservación, innovación y difusión del patrimonio cultural.

En esta edición, el jurado ha distinguido a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León (Premio Entidad), la empresa TRYCSA (Premio Empresa), el empresario berciano José Luis Prada 'Prada a Tope' (Premio Personalidad) y el etnólogo Benito Arnáiz Alonso (Premio Honorífico).

Además, se ha hecho entrega de los Premios 2024, (suspendidos en solidaridad por los efectos de la dana), a la Fundación Iberdrola España, a la UTE Insitu y Sabbia y al Padre Miguel Ángel González, y se ha concedido, por primera vez, el Premio Startup AR-PA 2025, que ha recaído en la empresa Aumentur, especializada en experiencias digitales inmersivas aplicadas al turismo cultural.

Durante su intervención en el acto, la viceconsejera ha destacado que con este acto se celebra el compromiso con el patrimonio cultural de Castilla y León a través del reconocimiento a personas, entidades y empresas que lo preservan, lo revitalizan y lo proyectan hacia el futuro".

Sancho ha subrayado que pensar en ese futuro implica asumir el espíritu del lema de AR-PA 2025 --'Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural'--, ya que avanzar en la protección y proyección del legado común exige entender cómo las nuevas tecnologías transforman la conservación, la difusión y la valorización del patrimonio, especialmente en aquellos bienes situados en entornos rurales o de difícil acceso"; una reflexión que, como ha recordado, ha vertebrado el Congreso Internacional AR-PA 2025.

La viceconsejera, además, ha agradecido el trabajo de las más de 60 instituciones que han participado en AR-PA 2025, a las doce empresas tecnológicas que han asistido a presentar sus productos especializados y servicios para sitios patrimoniales, a las ocho startup emergentes que han participado en la primera competición y a las 19 entidades sociales que han dado forma a AR-PA Iniciativas.

También a los dos colaboradores SPIRA y Artgonuts, y a las personas que han intervenido en el VIII Curso Accesibilidad y Patrimonio, patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte como colaboración del proyecto de innovación docente Arquitectura Accesible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (ETSAVa).

PREMIOS AR-PA 2025

El Premio AR-PA Entidad 2025 ha sido concedido a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León por su modelo de gestión colectiva en la promoción y defensa del patrimonio urbano de los 47 municipios que la integran.

El Premio AR-PA Empresa 2025 ha recaído en TRYCSA, compañía fundada en Valladolid en 1977 y referente nacional en conservación arquitectónica, por su trayectoria de más de 1.300 intervenciones en bienes del patrimonio cultural, combinando tradición, innovación y compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

En la categoría Personalidad, el empresario berciano José Luis Prada 'Prada a Tope' ha sido reconocido por su defensa del Bierzo, integrando patrimonio, naturaleza y enogastronomía en un modelo de desarrollo auténtico y sostenible.

El Premio Honorífico 2025 ha sido otorgado a Benito Arnáiz Alonso, por toda una vida dedicada al patrimonio desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, siendo referente de rigor, compromiso y vocación pública.

La ceremonia ha incluido también la entrega de los Premios AR-PA 2024. Los reconocidos han sido la Fundación Iberdrola España, por su constante labor en conservación e innovación patrimonial, con proyectos como el Románico Atlántico que han generado impacto económico, social y territorial.

La UTE Insitu y Sabbia, por su intervención ejemplar en la Ermita de San Saturio, que conjuga técnica, sensibilidad y respeto por el patrimonio.

El Padre Miguel Ángel González, por su liderazgo en Alba de Tormes y su impulso a la restauración, difusión y puesta en valor del legado espiritual y cultural carmelita.

La primera edición de la Startup Competition AR-PA ha distinguido a Aumentur, seleccionada entre ocho finalistas, por su capacidad de integrar tecnología, accesibilidad e innovación en la interpretación del patrimonio.

Su aplicación ofrece experiencias inmersivas desde el propio dispositivo móvil, orientadas a la digitalización turística y cultural.

CONGRESO INTERNACIONAL AR-PA 2025

Con este acto también se ha puesto el broche oficial al Congreso Internacional 'En Mitad del Campo', que durante tres jornadas ha reunido a una veintena de los principales investigadores, arqueólogos e historiadores nacionales e internacionales, coordinados por Juan Luis Arsuaga, Raquel Asiain, Gonzalo Ruiz-Zapatero y Lauro Olmo, con el objetivo de analizar cómo conservar, estudiar y difundir el patrimonio situado en enclaves remotos.

La entrega de galardones ha concluido con la actuación del dúo formado por el guitarrista flamenco Raúl Olivar y el pianista Miguel Ángel Recio, seguida de una degustación de productos artesanales de Castilla y León.