Junta distribuye este año 65 millones entre los 2.248 municipios y 9 diputaciones a través de la Financiación Local

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Cooperación Económica Local General y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad han permitido distribuir esta semana más de 65 millones de euros entre los 2.248 ayuntamientos y las nueve diputaciones provinciales para financiar servicios e inversiones.

El reparto de los recursos tiene en cuenta factores como la población, el envejecimiento, la renta, la dispersión territorial, el número de entidades locales menores o las competencias que presta cada administración, de manera que la financiación responda a las necesidades reales de cada municipio y provincia.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que "el modelo de financiación local de Castilla y León ofrece a ayuntamientos y diputaciones la estabilidad que necesitan para planificar su gestión con garantías y seguir prestando servicios públicos de calidad a los vecinos, con independencia de su tamaño o ubicación".

El Fondo de Cooperación Económica Local General, con una partida de 51 millones, ha permitido financiar, entre otras acciones, inversiones destinadas a modernizar infraestructuras y equipamientos municipales, mejorar servicios públicos y desarrollar actuaciones orientadas a afrontar el reto demográfico.

Por su parte, el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad está dotado con cerca de 13,8 millones de euros, que las entidades locales reciben con carácter incondicionado.

Con est financiación, ayuntamientos y diputaciones disponen de mayor capacidad para atender sus necesidades ordinarias y decidir libremente el destino de estos recurso. Además, este fondo cuenta con mecanismos de compensación que garantizan la estabilidad de la financiación de las entidades locales y evita que se reduzcan los recursos que perciben.