La Junta dotará al nuevo Espacio CyL Digital de Ponferrada (León) con equipos de última generación con 72.000 euros

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VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta realizará una inversión de 72.000 euros destinada al equipamiento tecnológico del nuevo Espacio CyL Digital de Ponferrada, que estará ubicado en la calle Ancha durante el segundo semestre del año, en el Centro Integrado del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el Territorio (C2IET).

Esta actuación permitirá poner en marcha un centro "moderno, accesible y plenamente preparado" para formar a ciudadanos, autónomos y empresas en competencias digitales, facilitando el hecho de que vivir en el Bierzo no suponga quedarse atrás en el acceso a la tecnología, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo Espacio CyL Digital contará con equipamiento informático de última generación diseñado específicamente para la formación, entre ellos 36 ordenadores portátiles para alumnos, dos equipos para formadores con estaciones de trabajo avanzadas, cuatro equipos de navegación tipo All-in-One, pantallas táctiles de gran formato para formación interactiva y sistemas de videoconferencia para formación híbrida y en remoto.

Todo ello permitirá desarrollar cursos prácticos, talleres especializados y sesiones en directo, combinando formación presencial y online para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Además, el centro ofrecerá acceso libre a Internet, asesoramiento personalizado y apoyo a quienes necesiten mejorar sus competencias digitales básicas o avanzadas.

El equipamiento incorpora sistemas modernos, seguros y eficientes, con conectividad avanzada, software actualizado y herramientas adaptadas a la realidad digital actual, que incluyen el uso de certificados electrónicos o la realización de trámites administrativos online.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Esta inversión se enmarca en el proyecto europeo 'IBERUS - Smart Comunidad Digital Transfronteriza', dentro del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que impulsa la creación de una red de centros digitales en zonas estratégicas del territorio.

Con este nuevo espacio, la Administración autonómica refuerza su apuesta por acercar la tecnología al medio rural y a las ciudades intermedias y generar oportunidades y contribuir a fijar población.

El Espacio CyL Digital de Ponferrada formará parte de la red autonómica de centros de competencias digitales, lo que consolida a Castilla y León como una "Comunidad referente" en la extensión de la formación tecnológica mediante un convenio firmado entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Ayuntamiento de Ponferrada.

Con esta actuación, la Junta reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la digitalización, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial para acercar la tecnología a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan.