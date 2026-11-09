La Junta duplica su apoyo a la tauromaquia en 2027 hasta un millón de euros: "Es cultura y es nuestra"

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico, junto a la procuradora de Vox Laura Dorreis, que ha presidido la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León este lunes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha destacado este lunes que su departamento ampliará el apoyo a la tauromaquia de 456.000 euros, en el último presupuesto aprobado en 2024, a un millón de euros en el actual, para respaldar una tradición que "es cultura y es nuestra", como ha enfatizado.

Díaz Pico ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las líneas principales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 correspondientes a su departamento, que contará con una dotación global de 216,86 millones de euros para el próximo ejercicio.

El consejero, procurador electo por Vox, ha hablado en varios pasajes sobre la tauromaquia, algo que ha aseverado hacer "sin complejos" y de acuerdo a la medida 17.10 del acuerdo de Gobierno firmado el pasado mes de junio con el Partido Popular.

Así, en 2027 la Consejería destinará 550.000 euros para "recuperar la memoria taurina" con obras de mejora en las plazas de toros de los pueblos y cosos históricos, y aportará 310.000 euros para los circuitos de novilladas.

En total, el apoyo a la tauromaquia pasa de 456.000 euros a más de un millón. "La tauromaquia es cultura, y es nuestra", ha enfatizado, al tiempo que ha defendido que Castilla y León es "la primera comunidad de España en tauromaquia".

Además, ha apuntado que explorarán otras vías de colaboración con ganaderos, toreros, aficionados y empresarios, para reivindicar una de nuestras más queridas tradiciones.