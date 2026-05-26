Junta duplica la ayuda a la feria Fromago, 242.000 euros, que volverá a acoger la entrega de los Premios Cincho

González Corral en la presentación de Fromago. - JCYL

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha duplicado su aportación económica a Fromago Cheese Experience 2026 hasta alcanzar los 242.000 euros con el objetivo de reforzar la proyección nacional e internacional de esta feria, que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre en Zamora.

Así, lo ha asegurado hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante el acto de presentación de la próxima edición de Fromago en la capital vallisoletana.

González Corral ha reiterado el "compromiso firme" del Gobierno autonómico con esta iniciativa impulsada por la Diputación de Zamora y la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas.

Por su parte, los Premios Cincho, convocados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, alcanzan este año su duodécima edición "y se han consolidado como uno de los concursos queseros más prestigiosos del mundo".

Las catas a ciegas del jurado, compuesto por 66 profesionales procedentes de una decena de países, se celebrarán la próxima semana en Tordesillas, mientras que la entrega de premios se realizará durante Fromago.

Así, la consejera de Agricultura ha precisado que Fromago "representa la fuerza de Zamora y de un sector esencial para Castilla y León, ligado a la ganadería, al medio rural y a la industria agroalimentaria", y ha subrayado que el evento "se ha consolidado en muy poco tiempo como referente en torno al queso".

Igualmente, González Corral ha señalado que Castilla y León es "una potencia láctea y quesera de primer nivel", al ser la primera comunidad autónoma de España en producción de leche de oveja, la segunda en leche de vaca y la sexta en leche de cabra.

Además, ha recordado que la industria láctea representa el 18% del negocio agroalimentario de Castilla y León, genera alrededor de 3.000 millones de euros anuales y mantiene más de 6.100 empleos en 141 empresas.