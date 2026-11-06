La Junta eleva a doce millones el presupuesto de sanidad animal y refuerza la lucha contra la tuberculosis

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La partida presupuestaria por la Junta de Castilla y León para el mantenimiento y garantía de la sanidad ganadera en la comunidad alcanzará los doce millones de euros en 2027, lo que supone un incremento del 140 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su comparecencia en las Cortes autonómicas para desgranar el proyecto presupuestario de su departamento, ha explicado que este aumento permitirá afianzar los programas sanitarios y elevar la capacidad de respuesta y cobertura económica frente a posibles crisis epizootiológicas.

En el marco de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, el consejero ha hecho especial hincapié en el control de la tuberculosis bovina, dotada con diez millones de euros para actuaciones de saneamiento e indemnización, repartidos entre 7,5 millones para la ejecución de los programas y cinco millones para indemnizaciones.

Según ha aseverado, la Junta reforzará la vigilancia epidemiológica, la mejora del diagnóstico, el control sobre reservorios en fauna silvestre y la investigación en inmunomodulación, al tiempo que ha exigido al Gobierno central la actualización al alza de los baremos indemnizatorios por sacrificio.

Asimismo, Joaquín Antonio Pino ha manifestado la oposición de la Administración autonómica a nuevos endurecimientos restrictivos del programa en el seno del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), defendiendo la revisión de procedimientos técnicos.

Como novedad inminente, ha avanzado la puesta en marcha de la figura del veterinario habilitado al amparo de la Ley de Sanidad Animal, una iniciativa orientada a incorporar a profesionales del sector en actuaciones sanitarias oficiales para agilizar la gestión de las explotaciones.

Pino ha repasado igualmente las actuaciones ejecutadas ante situaciones de emergencia como el brote de enfermedad de Newcastle en el sector avícola, cuyas labores de erradicación e indemnización han supuesto cerca de cuatro millones de euros en 2026.

En este contexto, ha recordado la aprobación de una ayuda directa y de oficio de 5.500 euros por granja afectada por un importe total próximo al millón de euros, destacando la celeridad administrativa para actuar sin trabas documentales.

Por último, el consejero ha precisado que el Gobierno autonómico mantiene activados los dispositivos de prevención, bioseguridad y detección precoz frente a la dermatosis nodular contagiosa y patologías emergentes como el virus Shamonda.

También se ha referido a la dotación de un millón de euros para la Red de Vigilancia Fitosanitaria y el control de plagas, tras haber recurrido a medidas excepcionales como la quema controlada de rastrojos para frenar la proliferación del topillo campesino.