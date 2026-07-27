La Junta envía alimento para ganado y aprobará el jueves ayudas para las pérdidas agrarias por el incendio en Ávila

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en Burgohondo, donde se ha reunido con veterinarios, alcaldes y OPAs. - JCYL

Pino espera desplegar también alimento para la fauna silvestre tras una petición de los alcaldes

BURGOHONDO (ÁVILA), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha puesto en marcha un dispositivo de actuación urgente para atender las necesidades de las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio declarado en la provincia de Ávila con el envío de alimento y agua para las explotaciones y la preparación de ayudas para paliar las pérdidas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha presidido este lunes en el Ayuntamiento de Burgohondo, localidad de origen de este incendio, una reunión de coordinación con las Unidades Veterinarias de la zona, las Organizaciones Profesionales Agrarias y los alcaldes de los municipios afectados.

En el encuentro han participado también el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García; el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, y el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García.

"Los abulenses tienen que saber que la Junta de Castilla y León está a su lado y que va a poner todos los medios necesarios para ayudarles a superar esta situación", ha señalado Pino, en un mensaje de "tranquilidad" a los ganaderos y agricultores afectados.

En este sentido, ha informado de que este mismo lunes han comenzado los primeros envíos de emergencia con tres camiones cargados de paja, heno, forraje y pienso, que ya han llegado a Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo.

"Van a venir todos los que sean necesarios. El cargamento se está haciendo con proveedores locales de Ávila, del norte de la provincia", ha explicado al respecto, para incidir en que el operativo se realiza en coordinación con los servicios veterinario y se plantea reforzarlo.

Además, ha remarcado que los alcaldes de la zona le han trasladado que la fauna silvestre también necesita alimentación, por lo que espera desplegar "hoy mismo" alimento para estos seres vivos también afectados por el fuego que azota la provincia.

De forma parelela, la Junta de Castilla y León prepara una serie de ayudas y actuaciones que se anunciarán en el próximo Consejo de Gobierno, el jueve, como ayudas directas a ganaderos, agricultores y apicultores para pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o pérdida de colmenas con baremos objetivos.

También, se prevén ayudas para compensar la reconstrucción de instalaciones ganaderas y agrícolas, cercados y vallados, ha indicado el consejero, quien ha aseverado que será un "paquete integral" de ayudas.

Además, se facilitará que, una vez regenerado el pasto, se permita su aprovechamiento de forma inmediata, manteniendo la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas PAC de los años 2027 y siguientes.

Por otro lado, Pino ha llamado a "reflexionar" cuando pase el verano porque "no puede ser que recurrentemente Ávila se queme, Castilla y León se quema y España se queme". En este contexto, ha reivindicado "volver a esos usos tradicionales que hacían las personas del lugar, que saben lo que tienen que hacer", y "volver a tener la ganadería extensiva aprovechando los recursos naturales y produciendo carne y leche".

"Que podamos cortar ramas y los árboles como se venía haciendo con normalidad en otras épocas y que volvamos a ese sentido común que nunca teníamos que haber perdido", ha agregado, para asegurar que trabajará en ello con "todo el equipo" de la Consejería y la Junta.