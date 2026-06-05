La Junta establece la red definitiva de localidades que serán puntos de observación para el eclipse total . Reunión bajo la presidencia de González Gago. - JUNTA CYL

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha establecido hoy la red definitiva de puntos de observación recomendados para el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de observación a nivel mundial y que atraerá a un elevado número de visitantes, tanto del extranjero como de dentro de España.

La selección de estos emplazamientos culmina un proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado durante los últimos meses entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Tras las solicitudes de los ayuntamientos interesados, se han seleccionado 73 localidades con puntos de observación recomendados, que reúnen las mejores condiciones en términos de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de servicios e infraestructuras, comunicaciones y visibilidad del fenómeno.

La selección se ha realizado a partir de las solicitudes presentadas voluntariamente por las entidades locales, que fueron analizadas por las Delegaciones Territoriales de la Junta en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño, siendo posteriormente elevadas al Grupo de Trabajo 'Eclipse 2026' para su validación definitiva.

La red establecida integra puntos de observación urbanos en municipios de más de 20.000 habitantes, periurbanos y rurales, distribuidos por las nueve provincias de Castilla y León, combinando la capacidad de acogida de las principales ciudades con la experiencia y las condiciones privilegiadas de numerosos municipios del medio rural, favoreciendo una distribución más equilibrada de la afluencia de público en todo el territorio.

La Junta recomienda a aquellas personas autóctonas que deseen apreciar el fenómeno y dispongan de lugares adecuados para la observación en su propio municipio o en su entorno más cercano que prioricen estas opciones frente a desplazamientos a más distancia.

Asimismo, recuerda que los puntos de observación recomendados serán los únicos que contarán con la planificación y coordinación específicas previstas por las administraciones implicadas. En consecuencia, cualquier acto de observación organizado fuera de estos emplazamientos será responsabilidad exclusiva de las entidades o particulares que promuevan dichas iniciativas.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que "esta red de puntos de observación es el resultado de un amplio trabajo de coordinación entre administraciones que permitirá ofrecer a los visitantes las máximas garantías de seguridad para disfrutar de un acontecimiento único".

Cabe resaltar que, mediante Real Decreto 12/2026, de 26 de mayo, el próximo eclipse ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público, lo que permitirá la aplicación de los incentivos fiscales previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Esta declaración favorecerá la organización de actividades divulgativas y culturales, así como la realización de inversiones vinculadas a este fenómeno astronómico.

UNA WEB CON TODA LA INFORMACIÓN

Hoy mismo se ha habilitado un espacio específico en la web institucional de la Junta de Castilla y León que reúne información de interés para seguir con seguridad el eclipse solar del próximo 12 de agosto: jcyl.es/eclipse .

Este apartado incluye una explicación científica del fenómeno, información sobre las actividades culturales programadas con motivo del evento, recomendaciones generales de seguridad, y consejos de prevención sanitaria. Asimismo, el contenido se irá ampliando en las próximas semanas con la incorporación de los puntos de observación recomendados, información turística de interés y la delimitación de las zonas de exclusión establecidas para la protección del medio natural, desde las que no será posible contemplar el eclipse.

La planificación diseñada por la Junta contempla un importante refuerzo de los servicios públicos para dar respuesta al previsible incremento de desplazamientos y concentraciones de personas durante la jornada del eclipse. En este sentido, la Comunidad mantiene activado el Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en Situación 2 en todas las provincias, lo que permite reforzar la coordinación operativa entre administraciones y anticipar la movilización de recursos.

Entre las medidas previstas destacan el refuerzo de los dispositivos de protección civil y emergencias, la coordinación de los servicios sanitarios, el seguimiento de la movilidad, la gestión de los accesos a los puntos de observación, la información de salud pública de interés, y la coordinación con la Administración General del Estado y las entidades locales.

Asimismo, en las fechas próximas y el día del eclipse se constituirán los correspondientes centros de coordinación operativa para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo del evento.

González Gago ha señalado que Castilla y León está preparada para acoger uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las próximas décadas, convirtiendo este evento en una oportunidad para proyectar al exterior nuestro patrimonio natural, cultural y turístico.