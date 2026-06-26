Junta facilitará información a través del 012 para castellanoleoneses que residan en otros países y quieran volver

Fernando Guerra (i), Luis Miguel González Gago, José Luis Bellido y Ruth Andérez. - JCYL

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha creado una sección "específica" en el teléfono de información administrativa 012 dirigida a que los castellanoleoneses que residen en otros países tengan "toda la información pormenorizada" para regresar a vivir y trabajar.

"Va a ser un teléfono de acompañamiento, de continuidad y de apoyo en todas las gestiones que precisen para materializar de verdad ese regreso", ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras reunirse con los presidentes de la Confederación Internacional y de la Federación de Casas Regionales en Castilla y León, Fernando Guerra López y José Luis Bellido, respectivamente.

El consejero ha detallado que se formará a trabajadores en este ámbito para que tengan una "información completa" y ofrezcan "ayuda proactiva", además de mantener un contacto con ellos para conocer cómo va el proceso de retorno.

Además, la Junta reforzará dos líneas para facilitar ese regreso y que ya se han puesto en marcha. Se trata del Pasaporte de Vuelta, con ayudas de hasta 6.000 euros y Volver a Castilla y León, destinada a emprendedores, y con líneas también de hasta 5.000 euros.

Junto a estas medidas, la Junta mantendrá su apoyo a las casas y centros de Castilla y León repartidos por España y por distintos países, un total de 141, entidades que desempeñan una "labor esencial" para conservar los vínculos de los castellanoleoneses con su tierra de origen, difundir la cultura de la Comunidad y prestar apoyo a quienes residen fuera de ella.

"Las casas regionales son el principal punto de encuentro social y de acompañamiento de los castellanos y leoneses en el exterior, y un aliado imprescindible para mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones", ha abundado, para insistir en que la Administración seguirá colaborando en sufragar los gastos corrientes de estas entidades.

La Junta también avanzará durante esta legislatura en la mejora de los canales de comunicación con la ciudadanía exterior y en la organización de encuentros y espacios de participación que permitan mantener una relación más estrecha entre las comunidades castellanas y leonesas repartidas por el mundo y la Comunidad de origen.

Entre estos encuentros destaca el Congreso Internacional de Centros de Castilla y León, que seguirá celebrándose cada dos años en las diferentes capitales de provincia, así como los programas de estancias temporales para ciudadanos en el exterior de todas las edades.

Por último, Gago se ha referido a la falta de "relevo generacional" como uno de los "principales problemas" a los que se enfrentan estos centros, por los que ha abogado por "buscar vías para que los jóvenes sigan conectados a estas casas" que son "identidad y cultura".

El presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, José Luis Bellido Domingo, ha calificado de "tremendamente importantes" para estas entidades las líneas de acción del Gobierno autonómico en este ámbito.

Por su parte, el presidente de la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, Fernando Guerra López, ha agradecido el "diálogo y colaboración" de la Junta, para incidir en la necesidad de buscar alternativas que garanticen un relevo generacional que, a día de hoy, "no existe"

"Esa es nuestra esperanza. Hacer un repertorio de actividades importantes de tal manera que todo el mundo, todas las personas de Castilla y León, o incluso de la comunidad donde está establecida, encuentren respuesta a sus necesidades de ocio. Por ahí es por donde creo que puede venir ese relevo de las personas", ha abundado.