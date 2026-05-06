La Junta forma a escolares sorianos en prevención de riesgos laborales a través del arte mediante cinco talleres

SORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha organizado cinco talleres formativos dirigidos a alumnos de Educación Primaria con el objetivo de acercar la prevención de riesgos laborales a través del arte.

A través de la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) y en colaboración con la Dirección Provincial de Educación, se exhiben cuadros con escenas que, además del componente plástico y artístico, pueden invitar a la reflexión y a la participación, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha asistido este miércoles al primero de estos talleres, celebrado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Manuel Ruiz Zorrilla de El Burgo de Osma.

De Gregorio ha estado acompañada por la jefa de la OTT, Noemí Molinuevo, el director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo, la jefa de estudios del centro, Esperanza Oraá, y la concejala burgense, Mónica Tejera.

El proyecto se desarrolla con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora cada 28 de abril.

La iniciativa ha sido ideada y diseñada por el jefe del Área de Seguridad y Salud Laboral de la OTT, Esteban García Redondo, que lo celebra desde el año 2022, valorado por profesores y alumnado.

JUEGO, ARTE Y PEDAGOGÍA

Los talleres se articulan fundamentalmente a través del juego y la participación de los asistentes, una metodología que facilita la comprensión de los contenidos y favorece la creación de una percepción positiva de la prevención de riesgos laborales desde edades tempranas.

Para ello, se recurre al arte como herramienta pedagógica, se acerca la cultura preventiva al alumnado mediante la reproducción de obras de grandes artistas de distintas épocas.

Estas pinturas actúan como referentes visuales de calidad, aportan contenido y contexto para el análisis y poseen una fuerte carga emocional, lo que contribuye a generar una experiencia formativa significativa y duradera.

El alumnado se encuentra con obras de artistas universalmente reconocidos, como Velázquez o Goya, junto a otras de creadores menos habituales, como la pintora impresionista Berthe Morisot o el vanguardista ucraniano Oleksandr Bohomazov, que representan trabajos, oficios y distintas situaciones que permiten analizar escenarios de riesgo en el trabajo y otros aspectos relevantes relacionados con la prevención de riesgos laborales.

A través de fichas didácticas y otros materiales complementarios, los escolares aplican nuevos conocimientos preventivos a las escenas representadas en las imágenes y aprenden a interpretarlas desde la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo.

Entre las obras expuestas se encuentra 'La fábula de Aracne', conocida popularmente como 'Las hilanderas', un lienzo de Diego Velázquez fechado en 1664 y conservado en el Museo Nacional del Prado, en el que el alumnado propone, por ejemplo, proteger la rueca de la diosa Palas Atenea mediante la instalación de un resguardo.

También se trabaja con el óleo sobre lienzo 'Ruby Loftus Screwing a Breech-ring' (1943), de la artista británica Dame Laura Knight, que muestra a una joven operaria trabajando en un torno industrial, a la que los participantes dotan de los correspondientes equipos de protección individual.

OTROS CONTENIDOS

El proyecto permite, además, abordar otros contenidos transversales, como la igualdad de género, y se adapta a las características concretas de los participantes.

Así, es adapta el contenido, ya sea mediante la adecuación de los materiales o la incorporación de obras de artistas de sus países de origen, en el caso de alumnado extranjero o de aquellos que presentan alguna dificultad con el idioma.

Este año está prevista la participación de un total de 84 alumnos de dos centros educativos en estos talleres formativos: 47 escolares de 4º curso de Educación Primaria, que han asistido este miércoles a los tres talleres celebrados en el CEIP Manuel Ruiz Zorrilla de El Burgo de Osma, y 37 alumnos de 3º de Educación Primaria del CEIP Sor María de Jesús de Ágreda, donde mañana, jueves 7 de mayo, se desarrollarán dos talleres.