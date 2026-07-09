La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia reparte 203.000 euros entre 52 proyectos culturales

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Segovia ha aprobado en su reunión ordinaria semanal la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para el desarrollo de proyectos y actividades culturales, a través de las que 52 asociaciones y colectivos locales recibirán financiación con un montante total de 203.000 euros.

La convocatoria se impulsó en marzo a través de la Concejalía de Cultura. Las iniciativas seleccionadas se han distribuido en tres niveles en función del presupuesto de cada proyecto. Así, 19 han correspondido al nivel A, destinado a propuestas de hasta 5.000 euros; 20 al nivel B, para proyectos con presupuestos comprendidos entre 5.001 y 15.000 euros, y 13 al nivel C, dirigido a iniciativas con un presupuesto superior a los 15.000 euros.

En total se presentaron 55 proyectos, de los que tres han quedado excluidos, en un caso por presentarse fuera de plazo y los otros dos por no cumplir los requisitos de las bases reguladoras.

El proyecto que ha obtenido una mayor financiación ha vuelto a ser, por segundo año consecutivo, el presentado por el Grupo de Danzas La Esteva, que recibirá 49.219,04 euros. Le han seguido la Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo-La Parrilla, con 18.571,46 euros; la Sociedad Filarmónica de Segovia, con 18.203,33 euros, y la Asociación Festival Música Diversa, con 17.967,07 euros.

Tras la publicación de la resolución provisional, las entidades beneficiarias dispondrán de diez días hábiles para comunicar la aceptación o renuncia de la subvención propuesta, trámite tras el cual se procederá a la aprobación de la resolución definitiva.

Dentro del área de Cultura, el órgano de Gobierno también ha aprobado el programa de actividades de la Noche de Luna Llena, que se celebrará el sábado 11 de julio, así como el convenio de colaboración entre la Fundación Siglo y el Ayuntamiento para la celebración de un concierto de la Orquesta Joven de Castilla y León, incluido en el programa Plazas Sinfónicas, que tendrá lugar el próximo 16 de julio en el Jardín de los Zuloaga.

OTROS ACUERDOS

En materia de personal, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de un oficial del cementerio municipal como personal laboral indefinido, tras superar el correspondiente proceso selectivo. Asimismo, ha dado el visto bueno al nombramiento de una empleada municipal, con más de 27 años de servicio en el Ayuntamiento, como funcionaria de carrera para ocupar en propiedad una plaza vacante de técnica media de Administración en el área de Personal y Organización, tras superar un concurso-oposición.

En el área de Urbanismo se ha concedido licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar y una piscina en la calle de los Barquilleros, en el barrio incorporado de Zamarramala, y se ha autorizado el cambio de titularidad de una licencia de rehabilitación y cambio de uso a apartamentos turísticos en un edificio de la plaza de Guevara.

La Junta también ha quedado enterada del decreto que establece los criterios de adjudicación de contratos de obras, con el objetivo de agilizar los procedimientos, y ha autorizado el uso de la Cárcel-Centro de Creación para la elaboración de material fotográfico y audiovisual vinculado a un proyecto de danza española.

El órgano de Gobierno ha aprobado además el abono de las cuotas anuales de varias redes de las que forma parte el Ayuntamiento, concretamente 3.000 euros para la Red de Ciudades Machadianas, 12.000 euros para la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y 22.500 euros correspondientes al tercer trimestre de la cuota del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

En el capítulo económico, se han aprobado los expedientes de omisión de la función interventora por importe de 2.862,62 euros, correspondientes al ejercicio corriente, y de 105,88 euros, al ejercicio cerrado.

La Junta ha dado luz verde también al listado semanal de facturas y certificaciones de obras, por 517.628,89 euros, y a certificaciones de obras financiadas con fondos europeos por valor de 83.624,41 euros. Por último, se ha aprobado una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito por 13.878,03 euros, destinada a financiar la aportación municipal a la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.