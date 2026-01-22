La Junta de Gobierno de Burgos aprueba la licitación para construir un complejo deportivo en la antigua CLH

BURGOS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves, 22 de enero, la licitación del proyecto para construir un centro deportivo en la parcela de los antiguos depósitos de CLH, , ubicados en Huelgas y Hospital del Rey.

También ha dado el visto bueno a la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud, con el objetivo de avanzar en esta tramitación.

Este ente local ha llevado de urgencia este trámite para empezar cuanto antes a realizar las tareas previas a transformar esta área ocupada por los antiguos depósitos en un nuevo recinto con una instalación moderna para el rugby, campos de fútbol 7 y un polideportivo.

Además, la Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto reformado de captación de aguas del barrio de Villatoro, lo que implica la ampliación de la zona de actuación hacia la desembocadura del río Ubierna.

Esta modificación no supone costo adicional en el proyecto, a través del que se actuará en otros 400 metros lineales en un plazo de un mes.

Las obras, que cuentan con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y se enmarcan dentro del margen temporal acotado por la Junta de Castilla y León, tendrán que estar finalizadas el 14 de mayo.

En la misma sesión se ha aprobado el plan de seguridad vinculado a los trabajos verticales de la torre de Bomberos. Se trata de una ampliación del plan establecido en el proyecto de mejora del edificio de Policía Local y Bomberos, que no conlleva costo adicional en el mismo.

En relación a este inmueble, se ha aprobado también la cesión de un espacio en el mismo para que Iberdrola instale un nuevo transformador de cara a la puesta en servicio del edificio remodelado.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, por otro lado, el plan de seguridad y salud para las obras de reforma y adaptación del local destinado a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Las obras, adjudicadas a Grupo Herce y que comenzarán la próxima semana, cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

El Ejecutivo local ha aprobado en la sesión ordinaria la recepción parcial de la fortaleza del Castillo, con el objetivo de poner en funcionamiento la nueva iluminación de la fortaleza, y ha declarado desierto el Programa Construyendo Mi Futuro por falta de licitadores.

Finalmente, ha informado de la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del recurso presentado por la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda sobre la adopción de medidas cautelares para la adjudicación de la Casa de Acogida de la Mujer a Eulen.