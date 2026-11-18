1134978.1.260.149.20261118114323 Joaquín Antonio Pino y Begoña García, junto al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, antes de la inauguración de Datagri 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junta de Castilla y León y Gobierno central han apelado a trabajar para "democratizar" la tecnología digital en el campo con el objetivo de no dejar "a nadie atrás" y que sirva para "mejorar la rentabilidad, la viabilidad y la competitividad de las explotaciones".

Así lo han señalado tanto el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, como la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, momentos antes de la inauguración de Datagri 2026, que reúne en Valladolid hasta mañana a 1.500 profesionales, más de 80 expertos, 50 empresas tecnológicas y representantes de más de 15 países.

En este foro, Pino ha apelado vincular la innovación con la "rentabilidad" de las explotaciones. "Toda la innovación, toda la investigación tiene que ser útil y ser transferida al sector para ahorrar en costes y para hacer rentables las explotaciones. No tiene ningún sentido que hoy hablemos aquí de mucha digitalización, de mucha innovación, de mucha sofisticación, si luego no hay rentabilidad en las explotaciones", ha argumentado.

Junto a esta idea, el responsable autonómico ha insistido en que el agricultor y ganadero tiene que "ser libre" para ejercer su profesión. "Nosotros hemos flexibilizado al máximo de lo que permite la normativa a las comunidades autónomas los ecoregímenes y además entendemos que la digitalización y la innovación no puede ser una imposición", ha expresado.

Al hilo de estas palabras ha insistido en que la digitalización, la incorporación de las tecnologías serán "buenas" si no son "impuestas" y que estén vinculadas a la "rentabilidad", algo en lo que, ha recordado, su Consejería está trabajando "desde el minuto cero".

Por su parte, la representante del Gobierno central ha asegurado que el Ministerio tiene una "hoja de ruta muy clara en estos últimos años en lo que tiene que ver con la digitalización y la innovación tecnológica". "Estamos trabajando junto al sector en la innovación y en la digitalización de un sector agroalimentario puntero a nivel europeo y a nivel mundial", ha afirmado.

En este contexto, Begoña García ha apuntado que España es el cuarto exportador agroalimentario a nivel de la Unión Europea y el séptimo a nivel del mundo. "Exportamos 78.000 millones de euros con una balanza comercial positiva de más de 18.000 millones", ha cifrado, para hacer un repaso de las actuaciones que el Gobierno ha realizado en esta materia.

Todo con un objetivo, que la tecnología llegue a las explotaciones para conseguir su "democratización" y que el agricultor y ganadero sea el que decida "cómo, con quién y de qué manera" la utiliza, para avanzar que mañana, dentro de Datagri, se presentará el proyecto Tierra Joven vinculado al relevo generacional mediante el acceso a tierras que pertenecen al Patrimonio del Estado.

Por último, desde Datagri, José Luis Miguel ha apostado por avanzar en la construcción de "un ecosistema digital que no deje a nadie atrás y que sea justo para todo el mundo en la generación del valor y en el reparto de ese valor".

"Tenemos un sistema agroalimentario muy potente, muy fuerte, muy sofisticado y lógicamente tenemos que estar al día en la evolución de todas estas tecnologías y en la evolución de lo que es el mundo y lo que ahora se llama la geopolítica a nivel mundial y poder mantenernos ahí. Para ello tenemos que dar el salto de la transformación digital y de la modernización", ha resumido.

VERTIENTE DIGITAL Y FORMATIVA

Datagri incorpora además una vertiente divulgativa y formativa. En la jornada de ayer, más de 150 escolares participaron en Datagri Educa y conocieron de primera mano la agricultura, la ganadería, el funcionamiento del medio rural y distintos avances en selección y mejora genética animal.

La iniciativa acerca el sector agroalimentario a las nuevas generaciones y muestra las oportunidades profesionales vinculadas a la innovación y a la actividad agraria.

La programación continúa hoy con Datagri Summit, una jornada que incluye ponencias, conversaciones y mesas de análisis sobre inteligencia artificial, transformación digital, competitividad, mercados, geopolítica, sostenibilidad, trazabilidad, bioseguridad, talento y gestión de riesgos.

Este espacio permite compartir conocimiento y analizar cómo trasladar los cambios tecnológicos y económicos que afectan al sector agroalimentario a soluciones prácticas, mejores decisiones y nuevas oportunidades para los profesionales, señalan desde la Consejería.

La intervención ha destacado igualmente el papel del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) como instrumento de investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica. La orientación expresada por la Consejería se resume en tres principios: "innovación aplicada, investigación útil y transferencia real, con el propósito de que el conocimiento generado en universidades, centros de investigación y empresas llegue a las explotaciones y se pruebe en condiciones reales".

El programa concluirá mañana con Datagri Demo Day en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Agricultores y profesionales podrán conocer sobre el terreno demostraciones, talleres, experiencias de digitalización y soluciones tecnológicas aplicadas a problemas concretos de las explotaciones.