La Junta e Iberdrola impulsan la competencia en inglés en alumnos de Secundaria con un programa de inmersión lingüística

SALAMANCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Fundación Iberdrola España impulsan la competencia en inglés entre alumnos de Secundaria de Castilla y León a través del Programa de Inmersión en Lengua Inglesa, una estancia formativa de 14 días destinada al alumnado de tercero de ESO y complementada por estancias de una semana con profesorado nativo.

La consejera de Educación, María Pardo, y el director de la fundación, Ramón Castresana, han clausurado este viernes el primer turno de este programa que este año formará a 40 estudiantes de las nueves provincias en la residencia de Iberdrola de Villarino de los Aires, en Salamanca.

En la iniciativa participan también 24 docentes, que completarán estancias formativas entre el 27 de julio y el 7 de agosto, con el objetivo de mejorar la competencia comunicativa en inglés del alumnado y actualizar las competencias del profesorado, así como fomentar valores como el trabajo en equipo, la convivencia y el conocimiento de otras culturas.

En la convocatoria de 2026 participan 40 alumnos, en dos turnos de 20, seleccionados mediante convocatoria pública entre centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León.

Desde su inicio en 2016, el programa ha contado con una valoración "muy positiva", ha destcado la titular de Educación, ya que han participado 400 alumnos y 168 docentes, y se ha consolidado como una experiencia de "referencia" para el desarrollo de la competencia comunicativa y el enriquecimiento cultural del alumnado y del profesorado de la Comunidad.

INMERSIÓN COMPLETA

La inmersión es "completa", puesto que monitores, profesorado y actividades se desarrollan íntegramente en inglés, en un paraje situado a orillas de los ríos Duero y Tormes, lindando con Zamora y Portugal, con docentes nativos procedentes de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia y otros países, lo que permite al alumnado y al profesorado familiarizarse con distintos acentos y usos reales del idioma.

Al acto han asistido otros representantes de la Consejería de Educación y de la Fundación Iberdrola España, así como el alcalde de Villarino de los Aires, Matías Martín, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.

En la edición de 2026 el programa ha llegado a centros de las nueve provincias de la Comunidad, entre ellos IES y colegios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

La selección de centros se realiza mediante convocatoria pública en febrero; cada centro puede proponer dos alumnos titulares y dos suplentes.

EMPLEABILIDAD FUTURA

La consejera de Educación ha destacado que este tipo de experiencias "refuerzan la competencia lingüística en contextos reales, aumentan la confianza del alumnado para comunicarse en inglés y favorecen la movilidad y la empleabilidad futura".

Asimismo, la formación del profesorado contribuye a la mejora metodológica en las aulas y a la difusión de buenas prácticas en la enseñanza de lenguas.

Por su parte, el director de la Fundación Iberdrola España ha destacado el "firme compromiso" que mantiene la compañía con Castilla y León y con el talento de sus jóvenes.

Por ello, impulsa la formación y la excelencia académica como pilares para construir una sociedad más preparada y una nueva generación de profesionales capaces de afrontar con éxito los desafíos del futuro, como la transición energética.

Esta estancia de inmersión lingüística se enmarca en la estrategia de la Consejería de Educación para impulsar la internacionalización del alumnado, del profesorado y de los centros educativos de Castilla y León.

Esta apuesta se complementa con diversas iniciativas desarrolladas durante el curso 2025-2026, entre las que sobresalen el nuevo programa de intercambios escolares, que ha permitido financiar la participación de 1.000 alumnos; las estancias de observación docente en el extranjero del proyecto de innovación OBSERVA_ACCIÓN, en las que han participado 55 docentes; los cursos de verano en el extranjero, con un impacto en 150 docentes; y las actuaciones formativas dirigidas a cerca de 10.000 profesores, orientadas a promover la participación de los centros en programas europeos como Erasmus+ y eTwinning, así como a impulsar el diseño y desarrollo de sus planes de internacionalización.

El segundo turno del programa de inmersión en lengua inglesa se desarrollará del 11 al 25 de julio de 2026 para el alumnado y las estancias formativas para docentes se celebrarán del 27 de julio al 1 de agosto y del 2 al 7 de agosto.